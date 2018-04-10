5 çocuk babası, eşi evi terk edince intihar etti

Esat TAŞTEKİN/ERGANİ (Diyarbakır), (DHA)- DİYARBAKIR\'ın Ergani ilçesinde, görme engeli bulunan, 5 çocuk babası Hamza A., eşi evi terk edince, av tüfeği ile yaşamına son verdi.

Ergani\'nin Gözekaya Mahallesi\'nde toprak damlı 2 odalı evde oturan, 3 ayda bir engelli maaşı ile geçimlerini sağlamaya çalışan Hamza A., yaşadıkları ekonomik sorunlar yüzünden eşi Hülya A. ile tartıştı. Tartışmanın ardından Hülya A., 3 oğlunu da alıp, evi terk etti. 1 kızı evli olan Hülya A., dün sabah erken saatlerde eve gelip babasıyla kalan kızını da aldı. Kaldığı baba evinden cep telefonuyla eşi Hamza A.\'yı arayan Hülya A., eşyaları da almaya geleceğini söyledi. Bunalıma giren Hamza A., dün gece evdeki av tüfeğiyle yaşamına son verdi.

Gelen jandarma ekibinin yaptığı incelemeden sonra Hamza A.\'nın cesedi, Ergani Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Yapılan otopsinin ardından Hamza A.\'nın cenazesi, bugün Gözekaya Mahallesi\'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.



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