5 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen imam tutuklandı

Diyarbakır'ın Bilmil ilçesinde imam olan Y.Ö., yetkisi olmadığı halde ders verdiği Kuran kursunda, kız çocuklarına cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.

İstismara uğrayan çocuk, ifadesinde imam Y.Ö’nün kendisini ve 4 arkadaşının sözlü ve fiziksel olarak taciz ettiğini, yaşananları ailelerine anlatmaması için tehdit ettiğini, korktuğu için durumdan kimseye bahsedemediğini anlattı. Diyarbakır Müftüsü Burhan İşleyen, okul döneminde camide Kuran kursu verildiğinden haberdar olmadıklarını, yaz kuran kursunda kadın eğitmenin görevli olduğunu, imamın açığa alındığını ve Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan müfettiş istediklerini söyledi.

Olay, Kuran kursuna giden bir kız çocuğunun ailesinin çocuklarında kendilerinin almadığı bir cep telefonu olduğunu görmesiyle ortaya çıktı. Aile telefonu inceledi ve imam Y.Ö’nün gönderdiği mesajları fark etti. Aile ve yakınları geçen hafta cumartesi günü camiden çıkan imam Y.Ö’nün yanına giderek tartıştı. Darp edilen imam Y.Ö., Tepe Jandarma Karakolu’na teslim edildi. İmam Y.Ö., iddiaları reddederken, kız çocuğu, kendisi ve diğer kız çocuklarının imam Y.Ö tarafından taciz edildiğini anlattı. İmam Y.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Diyarbakır E Tipi Cezaevi’ne gönderildi.

Kız çocuğu yaşadığı tacizi anlattı

Cumhuriyet gazetesinden Mahmut Oral'ın haberine göre, pedagog eşliğinde ifadesi alınan 12 yaşındaki kız çocuğu, imam Y.Ö’nün kendisine ve 4 kız çocuğuna camiden ayrı olan Kuran kursunun sınıf bölümünde dersteyken sarıldığını, öptüğünü, vücutlarına dokunduğunu, kendisini ve arkadaşlarını diğer odaya götürerek taciz ettiğini, “aşkım, sevgilim, canım ve sultanım” gibi ifadeler kullandığını, cinsel içerikli hikâyeler anlattığını, anlattığı hikâyelerde hamile kalmaktan, tecavüz gibi konulardan bahsettiğini söyledi.

"Tehdit ettiği için korktum"

Kız çocuğu, imam Y.Ö’nün kendisine ve bir kız çocuğuna üzerinde isimlerinin yazılı olduğu künye aldığını belirtti. Çocuk, 6 Temmuz’da ise Y.Ö’nün kendisine cep telefonu, sim kart ve şarj aleti verdiğini, onunla sürekli görüşmek istediğini söylediğini, imam Y.Ö’nün kendisine sürekli mesaj attığını ve telefonla aradığını ancak telefonu açmadığını, korktuğu için durumdan kimseye bahsedemediğini, imam Y.Ö’nün yaşananları ailelerine anlatmamaları için baskı yaptığını, yaşadıkları nedeniyle ruh halinin bozulduğunu anlattı. İmam hakkında Diyanet İşleri Bakanlığı'da soruşturma başlattı