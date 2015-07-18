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Dünya
Deutsche Welle

5 Çek vatandaşı şoförleriyle kayboldu

Lübnan’da 5 Çek vatandaşının onlara mihmandarlık eden şoförle birlikte kaçırıldığı sanılıyor.

18 Temmuz 2015 22:52


Çek Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, 5 Çek vatandaşı ve şoförlerinden haber alınamadığını duyurdu. Bakanlık Sözcüsü Michaela Lagronova, vatandaşların isimlerinin bilindiğini ancak soruşturmayı riske sokmamak için açıklanmayacağını söyledi.

Lübnan medyasında çıkan haberlere göre şahısların içinde bulundukları araç, terk edilmiş halde cuma günü Kefraya'da bulundu. Araçta şahıslara ait pasaport, para ve fotoğraf makinelerinin bulunduğu belirtiliyor. AFP haber ajansına konuşan Lübnanlı bir askeri kaynak “Onlara ne olduğunu bilmiyoruz ama kaçırıldıklarını varsayıyoruz" diyerek araçta pasaport, belge ve eşya bulunduğunu teyit etti.

Bekaa Vilayeti'nin batısında yer alan Kefraya turistik bir bölge. 2011 yılında yine Bekaa'da kaçırılan 7 Estonyalı bisikletçi dört ay sonra serbest bırakılmıştı. 2013 yılında da iki Alman vatandaşı fidye amacıyla kaçırılmış, birkaç saat sonra bırakılan bu şahıslar Lübnan güvenlik güçleri tarafından uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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