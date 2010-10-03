5 cana bir yıl verilmesine isyan ettiler

T24- Bursa'da otomobiliyle durakta bekleyenlere çarpıp 5 kişinin ölümüne neden olan üniversite öğrencisi 22 yaşındakiAtıl Arda Yavuz'un 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılıp, cezaevinde yattığı süre dikkate alınarak 1 yılda tahliye edilmesine, ölenlerin yakınları isyan ediyor.





Hüsamettin Çetin, kazada hayatını kaybeden eşinin mezarı başında gözyaşı dökerek, “Bu cezayı sana duyurmak için geldim. mahkeme kararı vicdanımızı sızlattı.





5 canın bedeli 5 yıl olmamalıydı. Üzülerek ve sıkılarak bunu sana söylüyorum canım eşim” dedi.



Geçen yıl Kurban Bayramı'nda, aşırı hızlı kullandığı otomobiliyle otobüs durağına giren Adnan Menderes Üniversitesi öğrencisi Atıl Arda Yavuz, durakta bekleyen Semra Çetin (47), Resmiye Yurteri (64), Ebru Candaş (21), Hikmet Dikici (43) ve Cevriye Tokpınar’ın (51) ölümüne, 5 kişinin de yaralanmasına neden oldu.





Bursa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde, ‘taksirle 5 kişinin ölümüne sebebiyet vermek’ suçundan 20 yıl hapis talebiyle yargılanan Atıl Arda Yavuz’a mahkeme heyeti, 5 yıl 10 ay ceza verdi. Mahkeme heyetinin sanığı, tutukluluk süresini göz önünde bulundurarak serbest bırakmasına ve verilen cezaya, kazada hayatını kaybedenlerin yakınları tepki gösterdi.



Kazada yaşamını yitiren Semra Çetin’in eşi Hüsamettin Çetin, Orhaneli İlçesi'nin Serçeler Köyü'ndeki mezarlığa giderek kızı, damadı ve torunuyla birlikte mahkeme kararını eşine anlattı.



Mezar başında duygulanan Hüsamettin Çetin, “Sensiz geçen 11 ayın ardından hayatına son vermene sebep olan kazanın sanığı ceza aldı. Bu cezayı sana duyurmak için geldim. Verilen hiçbir ceza bizi memnun etmez biliyorum. Ancak mahkeme kararı vicdanımızı sızlattı. Beş canın bedeli beş yıl olmamalıydı. Üzülerek ve sıkılarak bunu sana söylüyorum canım eşim” dedi.



Kazayı yapan atıl Arda Yavuz'u, ‘seri katil’ olarak gördüğünü belirten Hüsamettin Çetin, “Beş kişinin canını aldı. Aşırı hız nedeniyle meydana gelen kazada sanığa verilen ceza vicdanlarımızı rahatlatmadı. Bu kararın Yargıtay tarafından geri çevrilmesini talep ediyoruz” diye konuştu.

Kazanın hemen ardından olay yerine giden Semra Çetin'in kızı Selma Yüce de eşi Adnan ve 3 yaşındaki kızı Zeynep'le birlikte annesinin mezarı başındaydı. Verilen cezanın tatmin edici olmadığını söyleyen Selma Yüce, Atıl Arda Yavuz’un en az 25- 30 yıl ceza alması gerektiğine inandığını söyledi.





Mezar başında gözyaşlarına hakim olamayan Adnan Yüce, “Beş kişinin canı yanmış. 10 ay yatıp nasıl çıkabiliyorlar. Oğluna arabayı hediye almış. Bu karar da onlara ödül olsun. Ama bunun peşini bırakmayacağız. Benim evim olay yerine beş dakikalık mesafede. Kayınpederim olayı söylediğinde hemen gittim. Bilirkişi raporuyla da aşırı hız yaptığı belli oldu. Ben de her gün o yoldan birkaç kez geçiyorum. Olay günü yerde ıslaklık da yoktu. Benim annem orada 30 metre sürüklendi. Olaydan beş dakika sonra oradaydım. Annemi kendi ellerimle mezara indirdim. Eşimle birlikte bütün huzurumuz kaçtı. Bizden başka sönen dört ocak daha var” diye konuştu.



