5. Bozcaada Caz Festivali ağustosta düzenlenecek

5. Bozcaada Caz Festivali 20-22 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek.

Bozcaada’da 2017 yılından beri düzenlenen festivalin beşinci edisyonu, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın (TGA) katkılarıyla, 3dots ve fermente tarafından gerçekleştirilecek.

Üç gün sürecek festival, müzik içeriğiyle ve disiplinlerarası 'Keşif' programıyla fiziksel olarak Bozcaada’da ve çevrimiçi platformunda düzenlenecek. Festivalin detayları ilerleyen günlerde duyurulacak.

Bozcaada Caz Festivali, 2019’dan beri caz müziği destekleyen Europe Jazz Network’e dâhil. Daha fazla kişiyi bilgilendirmek ve bir iletişim ağı kurmak amacıyla 2020 yılında Türkiye Caz Ağı’nın kurucu üyesi olan festival, ayrıca uluslararası müzik endüstrisinde cinsiyet eşitliğini hedefleyen İngiltere merkezli Keychange programında da yer alıyor.

Festival hakkında daha detaylı bilgi edinmek için şuraya bakılabilir.