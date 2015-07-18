2 bin 300 yıllık Oltu Kalesi, yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya

Erzurum'un Oltu İlçesi'nde bulunan ve M.Ö. 3.'üncü yüzyılda Urartular tarafından yapılan tarihi Oltu Kalesi, yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya.

DHA'nın haberine göre, Erzurum'a 116 kilometre uzaklıktaki Oltu İlçesi'ndeki tarihi kale, 2 ay önce ziyarete kapatıldı. Surlarında oluşan çatlaklar nedeniyle giriş-çıkışına izin verilmeyen kale, alarm veriyor. Yetkililer kale surlarından taşlar düşmeye başlaması nedeniyle, herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmaması için giriş- çıkışa izin verilmediğini bildirirken; ziyarete gelen turistler hayal kırıklığı yaşıyor.