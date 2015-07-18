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Çevre

2 bin 300 yıllık Oltu Kalesi, yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya

Urartular tarafından yapılan kale, surlarda oluşan çatlaklar sebebiyle ziyaret edilemiyor

18 Temmuz 2015 23:12

Erzurum'un Oltu İlçesi'nde bulunan ve M.Ö. 3.'üncü yüzyılda Urartular tarafından yapılan tarihi Oltu Kalesi, yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya.

DHA'nın haberine göre, Erzurum'a 116 kilometre uzaklıktaki Oltu İlçesi'ndeki tarihi kale, 2 ay önce ziyarete kapatıldı. Surlarında oluşan çatlaklar nedeniyle giriş-çıkışına izin verilmeyen kale, alarm veriyor. Yetkililer kale surlarından taşlar düşmeye başlaması nedeniyle, herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmaması için giriş- çıkışa izin verilmediğini bildirirken; ziyarete gelen turistler hayal kırıklığı yaşıyor.

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