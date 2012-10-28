Konya'da üzerine beton dökülmesiyle gündeme gelen 5 bin yıllık höyük, park oldu. Birinci derece sit alanı olan Aşkar Höyüğü'nün üzerine "Sosyal Donatı Projesi" kapsamında yapılan park 22 Ekim'de hizmete açıldı.

Konya merkez Karatay Belediyesi, Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki 5 bin yıl öncesine tarihlenen Tunç Çağı yerleşim bölgesi Aşkar Höyüğü'nde 24 bin 215 metrekarelik sosyal donatı projesi hazırladı.

"Aşkar Höyüğü Park ve Sosyal Donatı Alanı" adlı proje için bölge 1'inci derece sit alanı olduğundan, Konya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'ndan izin istendi.

Kurul, 18 Kasim 2011 tarihli 161 sayılı kararında, höyükteki dokuya zarar vermeyecek şekilde, toprak üzerine Arnavut kaldırım taşı kullanılarak patika yürüyüş yolları yapma izni verdi.

Karatay Belediyesi höyükte sosyal donatı alanının temelinin atılacağını ilan etti, halkı da törene çağırdı. Aşkar Höyüğü üzerinde yapılacak parkın temeli, 21 Mayıs günü AK Parti Konya milletvekilleri Hüseyin Üzülmez, Mustafa Baloğlu ve Mustafa Kabakçı ile halkın da katılımıyla gerçekleştirildi.

Patika yollara beton döküldü

Ardından kepçe ve kamyonlar höyüğe girerek kazı ve hafriyata başladı. Arnavut kaldırım döşenmesi için kepçe tarafından höyüğün üzerinde patika yollar açıldı. Açılan bu yolların üzerine de beton döküldü.

Ayrıca höyüğün etrafında bulunan bölümlere de kafeterya ve büfe yapılması için temel atıldı. Höyüğün en üst bölümüne de ışıklandırma için yaklaşık 5 metre boyunda demir bir direk dikildi. Beton duvar ve demir parmaklıklarla çevrili bölümün kenarlarına da ağaçlar dikildi.

Çalışmalara devam edildi

Aşkar Höyüğü üzerine beton dökülmesiyle medyada gündeme gelirken, yapılan inceleme sonucu höyüğün en tepesine dikilen yaklaşık 5 metre uzunluğundaki demir aydınlatma direği söküldü.

Aradan geçen 5 aylık süre içerisinde çalışmalara devam edilirken, çimlerle yeşillendirilen Aşkar Höyüğü'nün etrafına ağaçlar dikildi ve tepenin üzerine kamelyalar yerleştirildi ve yeni fidanlar dikildi.

Etrafına da kafeterya ile birlikte spor alanları, çocuk oyun grupları, kamelyalar ve süs havuzları yapıldı.

Açılışı yapıldı

5 bin yıllık Aşkar Höyüğü, AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Kabakçı, Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli, İl Müftüsü Şükrü Özbuğday, AK Parti Yönetim Kurulu üyeleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaşın katılımı ile 22 ekim tarihinde açıldı.

AK Partili Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli, açılışta yaptığı konuşmada, 24 bin 500 metrekarelik Aşkar Höyüğü Sosyal Donatı ve Park Alanının tamamlanarak hizmete açtıklarını söyledi.

İçerisinde çeşitli sosyal aktiviteler, gençler için spor alanları, çocuk oyun grupları, kamelyalar ve süs havuzlarının yer aldığını dile getiren Hançerli, Aşkar Höyüğü alanının Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu onayı ile oluşturulduğunu ve projenin gereğine göre hareket ettiklerini vurgularken, "Birinci derece sit alanı olan yerlerde çalı bitkileri dikilerek yürüyüş alanları oluşturuldu. Sit alanı dışında kalan kısımlarda ise sosyal alanlara ağırlık verdik" dedi.

Uzman ekipler takip etti

Konya Müzeler Müdürü Yusuf Benli de, Aşkar Höyüğü üzerine beton döküldüğü ile ilgili bilginin o dönemde kendilerine ulaşmasının ardından uzman ekiplerin bölgeye gönderildiğini belirtti.

Benli, "Uzman ekipler bölgede inceleme yaptı. Yapılan inceleme ardından projeye uygun olmayan höyüğün tepesindeki aydınlatma direği kaldırıldı. Sonraki aşamalarda ise yine ekiplerimiz yapılan işleri sürekli takip ederek Koruma Kurulu'na bildirdi. Müdürlüğümüze bağlı ekiplerin takibi ile proje tamamlandı" dedi.