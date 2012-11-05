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5 bin yıllık Aşkar Höyüğü park yapıldı

CHP Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Konya’da 5 bin yıllık Aşkar Höyüğü’nün park yapılmasını Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’a yönelik sorularla gündeme taşıdı

05 Kasım 2012 14:58

Hülya Karabağlı / ANKARA

Sezgin Tanrıkulu,  höyük alanında kepçe kullanılarak patika yol açıldığını,  Arnavut kaldırımı döşendiğini, kafeterya ve büfe  için demir bir direk dikildiğine dikkat çekti.  Tanrıkulu, bakan Günay’a, “Aşkar Höyüğü’nün 5 bin yıllık tarihi karşısında park olarak kullanılması konusunda Bakanlığınızın veya Bakanlığınıza bağlı birimlerin onayı bulunmakta mıdır” diye sordu.

Tanrıkulu, Aşkar Höyüğü soru önergesinin gerekçesinde şunları söyledi.

Konya’da Karatay Belediyesi tarafından hazırlanan sosyal donatı projesi kapsamında 5 bin yıllık Aşkar Höyüğü üzerinde kepçe kullanılarak patika yollar açılmış, açılan yolların üzerine beton dökülerek Arnavut kaldırımı döşenmiş, höyüğün etrafında bulunan bölümlere de kafeterya ve büfe yapılması için temel atılmıştır. Buna ek olarak en üst bölüme ise ışıklandırma için yaklaşık 5 metre boyunda demir bir direk dikilmiştir.

22 Ekim 2012 tarihinde açılışı gerçekleştirilen ve “Aşkar Höyüğü Sosyal Donatı ve Park Alanı” olarak hizmete açılan höyük için Karatay Belediye Başkanı tarafından Aşkar Höyüğü alanının Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu onayı ile oluşturulduğu beyan edilmiştir. Bakan Günay’a sorular şöyle:

- Aşkar Höyüğü’nün 5 bin yıllık tarihi karşısında park olarak kullanılması konusunda Bakanlığınızın veya Bakanlığınıza bağlı birimlerin onayı bulunmakta mıdır?

-Karatay Belediye Başkanı’nın beyan ettiği gibi SİT alanında değişiklik yapılması yönünde bir onay var ise gerekçe ve hukuki dayanakları nelerdir?

-Aşkar Höyüğü’nün park haline getirilmesi aleyhine açılmış bir dava var mıdır?

-Kültür ve tabiat varlıklarının korunmasının gerekliliği karşısında, 5 bin yıllık bir höyüğün park haline getirilmesinin doğru bir işlem olduğunu kabul ediyor musunuz?

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