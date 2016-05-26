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Dünya

5 bin yıl önce bira nasıl yapılıyordu?

Çin’de arkeolojik kazı yapılan bir alandan çıkarılan çömlekteki kalıntılar üzerinde yapılan analizler sayesinde 5 bin yıllık biranın tarifi ortaya çıkarıldı

26 Mayıs 2016 22:40

Çin’deki Mijiaya arkeolojik alanında 5 bin yıllık kaplardaki kalıntılar üzerinde yapılan analizler sayesinde, arpa içeren biranın 5 bin yıllık içeriği ortaya çıkarıldı.

Al Jazeera Turk’ün haberine göre, arkeologlar, çömlekteki maya kalıntısını inceleyerek, Çinlilerin M.Ö. 3 binli yıllarda Doğu ve Batı’nın gelişmiş mayalama teknikleriyle tanışmış olduklarını belirledi.

The Proceedings of the National Academy of Sciences dergisinde yayımlanan araştırmanın sahibi Jiajing Wang, bu keşfin aynı zamanda arpanın Çin’e gelişini bin yıl geriye çektiğini belirtiyor.

 

Maya Tarifi

 

Stanford Üniversitesi’nde çalışan Wang, çömleğin huni kısmından sıyrılarak incelenen sarımsı maddede akdarı, arpa, gözyaşı otu ve yumru kökün birlikte mayalandığını tespit ettiklerini anlattı.

Bu kadar erken bir tarihte arpa kalıntıları bulduklarına şaşırdığını itiraf eden Wang, “Bu tarif hem Çin’den hem de Batı geleneklerinden izler taşıyor. Batı kökenli Arpa ve Çin kökenli darı, gözyaşı otu ve yumru kökü var” diyor.

Wang’a göre arpa, ‘tarımda temel bir besin olarak kullanılmaya başlanmadan çok önceleri bira yapımında kullanılmış olabilir.’

 

Tadı nasıldı?

 

Mayanın içeriğinin bilinmesine karşın kullanılan miktar oranlarını tam tespit edemediklerini söyleyen Wang, bu nedenle biranın tadının nasıl olduğunu de bilemeyeceklerini anlatıyor. Buna karşın Wang’in tahmini, ‘biraz ekşi ve biraz tatlı.’ Ekşiliğin tahılların fermantasyonundan geldiğini, tatlı kısmını da köklerin sağladığını düşünüyor.

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5 bin yıllık bira tarifiÇinarkeolojiarkeolojik kazılarçömlek

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