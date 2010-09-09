5 bin şüpheli çürük raporu

T24

Sonuç ne olacak?

Hangi gerekçeyle...

Aziz Yıldırım için ne söylüyorlar?

Başka hangi tanınmış isimler var?

Sahte olanlar askere alınacak mı?

Raporlular cezalandırılacak mı?

Koşarken yakalandı



Yıldırım’ın durumu

Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, askerlik yapmamak için alınan 40 bin çürük raporundan şüpheli bulunan 5 binini incelemeye aldıklarını açıkladı. Gönül, bu raporlar arasında FB Başkanı Aziz Yıldırım ile Cem Uzan gibi pek çok ünlü ismin de bulunduğunu kaydetti.Gönül, daha önce kalp damarlarının tıkalı olduğu ve anjiyo olması nedeniyle 2004’te GATA’dan askerliğe elverişsiz olduğu yönünde rapor aldığı dinlemeye takılan Uzan’ın o dönem Türkiye’nin dört bir yanında mitinglere katıldığını anımsattı.Gönül, İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen sahte çürük raporu davasında “müşteki” (şikayetçi) olarak yer alan Yıldırım’ın da Düzce ve Sakarya’da futbol oynadığını söyledi. ,Gönül, Habertürk’e yaptığı açıklamada 40 yaş sonrası kaçaklar için af getirilmesi önerisi için, “Bu 40 yaşına kadar milletin askerlikten kaçması ve sonradan kurtulması gibi bir sonuç doğuracaktır. Zaten bizim kayıtları bir görseniz öyle meşhurlar var ki hiç askere gitmemiş. Şu anda 5 bin tahkikat yapıyoruz. Çürük raporu almışlar. Bu raporlar doğru mu değil mi? Onları araştırıyoruz” dedi. Gönül, sorulara şu yanıtları verdi:Bazısında çare yok. Mesela, Cem Uzan aldı raporu. Önüne baktırdık, arkasına baktırdık. En yetkili yerden aldığı için yapacak bir şey yok. GATA çünkü, hakem hastanesidir. Profesörler kurulundan aldığı için yapacak bir şey yok.Bir hastalık belirtmiş. Şimdi onu söylemek özel duruma giriyor. Ama, hastalıktan sıkıntı çektiği zaman, Türkiye’nin dört bir tarafını gezip parti propagandası yapıyordu. İncelendi. Ama, tıbbi olarak yapacak birşey yok.Siz söylediniz, ben söylemedim. O da rapor aldığı dönemde Düzce’de futbol oynuyormuş.Herkes var içinde. Daha çok maddi gücü olanlara doğru yöneldik. Şüpheli görülenleri incelemeye aldık.Biz şu askere gitsin diye incelemiyoruz. Burada bir sıkıntı varsa, bizim kendi doktorlarımızdan sıkıntımız var. Onların tahkikatıdır bu. Onların tahkikatından sonra o doktorlar tespit edilebilirse ki bu işte bir yolsuzluk vardır. Onun üzerine gidilecek. Sonra kaçak asker için ne yapılacak ona bakılacak.İncelemeye aldığımız raporlar 2 kısım. Birisi gerçek rapor, diğeri sahte rapor. Diyelim ki rapor düzenleme formalitesinin geçtiği yerdeki bir kâtip benzer raporu düzenlemiş ama doktorların hiç haberi yok. Yani evrak sahte. Bir de sahte rapor dediğimiz doktorun takdiren yanlış yaptığı rapor. İçeriği sahte. Ayağı sakat diyor, ama sakatlık yok.Uzan’ın çürüğe çıkmak için yaptığı bazı görüşmeler telefon dinlemelerine de takılmıştı. 30.10 2004 tarihli konuşmada Uzan’ın, “Askerlikten yırttım. Bizde MKYK’da bir adam vardı göz doktoru binbaşı. CD’yi istedi. Verdik anjiyonun CD’sini. Az evvel aradı. Sizin ne er olarak ne de yedek subay olarak askerlik yapmanız mümkün değil’ dedi” ifadeleri yer aldı. Uzan’ın kalp damarlarından birinde yüzde 40, diğerinde de yüzde 35 tıkanıklık olduğu, bu durumun rapor alınmasında etkili olduğu belirtilmişti. Ancak, ilerleyen yıllarda hakkındaki davalar nedeniyle Fransa’ya kaçan 50 yaşındaki Uzan, Ekim 2009’da Paris’te sabah koşusu yaparken görüntülenmişti.Çürük operasyonunda çetenin Yıldırım’dan para almaya çalıştığı ortaya çıkmıştı. Çetenin Yıldırım’dan 10 milyon TL almayı planladığı iddia edilmişti. Bu operasyon, Yıldırım’ın aldığı raporun da sahte olduğu iddialarına neden olmuştu.Eski DTP Genel Başkanı Nurettin Demirtaş da askere gitmemek için “çürük raporu” aldığı gerekçesiyle askeri mahkemede yargılanmış ve 2007’de vatani görevini tamamlamıştı.