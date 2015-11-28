5 bin polisle 'Yeditepe Huzur İstanbul' operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 5 bin polis İstanbul genelinde 'Yeditepe Huzur İstanbul' adı verilen operasyon başlattı.

DHA'nın haberine göre, haklarında arama kararı olan kişilerin gözaltına alındığı operasyonlarda, silahlar ve uyuşturucu maddeler ele geçti.

Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, operasyonel şubelerin de katıldığı operasyonlar İstanbul'un bütün ilçelerinde gerçekleşirken, operasyonlara havadan polis helikopterinin de destek verdiği bildirildi.

Operasyonun sabah saatlerine kadar devam edeceği, yakalanan kişi ve ele geçen suç unsurlarıyla ilgili açıklamanın ilerleyen saatlerde yapılacağı belirtildi.