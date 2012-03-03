5 bin liraya 'satılan' E.Y. ve ailesi Sivas'ı terk etti

T24 - Antalya'da 6 yıl önce 13 yaşındayken babası Osman Y. tarafından, inşaat malzemesi ticareti yapan 54 yaşındaki Yusuf A.'ya sözleşmeyle 5 bin TL karşılığında satılan ve bu kişinin tecavüzüne uğradığı belirtilen 19 yaşındaki E.Y. ile ailesi, olayın ortaya çıkmasından sonra Sivas'ı terk etti. Ailenin İstanbul'a yerleştiği iddia edildi.

Antalya'da inşaat işçisi babası Osman Y. tarafından 6 yıl önce inşaat malzemesi satışı yapan Yusuf A.'ya sözleşme karşılığı satıldığı ve bu kişinin tecavüzüne uğradığı iddia edilen E.Y.'nin olayı büyük yankı uyandırdı. Antalya ve Kemer'deki Asliye Ceza Mahkemeleri arasında 6 yıl boyunca görevsizlik ve yetkisizlik kararlarıyla gidip geldikten sonra Antalya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde Ocak ayında görülmeye başlanan davada E.Y.'yi 5 bin TL karşılığı sözleşmeyle alan ve tecavüzle suçlanan Yusuf A., 'Cinsel istismar' suçundan tutuklandı. Olayın ortaya çıkmasından sonra DHA ekibinin Sivas'ta bulduğu E.Y. ve ailesi daha sonra bir televizyon kanalına çıkarak suçlamaları reddetti, olayda para almadıklarını, kandırıldıklarını anlattı.

Bir süre sonra E.Y., Psikiyatrist Prof. Dr. Arif Verimli'den psikolojik destek almak üzere İstanbul'a gitti. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin'in talimatıyla izlerinin kaybedileceği açıklanan E.Y. ve ailesi televizyon yayını için gittikleri İstanbul'dan tekrar Sivas'a dönmedi. Ailenin Sivas'ta 250 TL kira bedeli karşılığında oturduğu Dedebalı Mahallesi'ndeki evi boşaltıldı. Mahalle sakinleri, olay sonrasında ailenin tekrar Sivas'a dönmediğini, kısa süre önce birilerinin gelip evdeki eşyaları alarak götürdüğünü söyledi. Yapılan araştırma ve bazı akrabalarından alınan bilgiler doğrultusunda ailenin İstanbul'a yerleştikleri ve bir işadamının desteği ile baba Osman Y.'ye iş verildiği iddia edildi. Ailenin oturduğu eve 'kiralık' yazısı asıldı. E.Y.'nin eğitimini sürdürdüğü Kız Teknik ve Meslek Lisesi'nden de tasdikname aldırdığı belirlendi.