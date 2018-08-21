5 bin konut satışa çıkacak; taksitle kamu lojmanı!

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilen kamu konutlarının satışına yönelik düzenleme ile kamu konutlarının satışının hızlandırılması için 100 Günlük İcraat Programı’nda çalışmaların yapılacağını açıklandı. Kamu lojmanlarının satışı için hazırlıkların hızlanması ile beraber öncelikli alım hakkı, 48 ay vade imkânıyla içinde oturanlara verilecek. Lojmanların 5 bin adedi kasıma kadar satışa çıkacağı tahmin ediliyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın sorumluluğunda olan kamu konutlarının ekonomiye kazandırılması kapsamında, ilk olarak satışa konu edilebilecek 50 bin kamu konutunun Kamu Taşınmazları Sistemine (KTS) kaydının yapılması suretiyle envanter çalışması tamamlanacak ve 5 bin kamu konutu Kasım ayına kadar satışa çıkarılacak.

240 bin 398 kamu konutu

İhale bedeli öncelikli alım hakkı sahibi olan oturan tarafından, yüzde 25’i peşin olmak kaydıyla 4 yıla kadar (48 ay vade) kanuni faiziyle taksitli ödenebilecek. Peşin olarak ödenmesi halinde ise yüzde on indirimli olarak satın alınabilecek. Konuya ilişkin yapılan etki analizine göre, 240 bin 398 adet kamu konutu bulunuyor. Savunma, güvenlik, adalet ve istihbarat hizmetlerinde kullanılanlar uygulama dışında tutulurken kampüs alanında yer alan, hizmet binalarıyla bütünleşik lojmanlar da satılamayacak.

Devletin kasasına 5 bin konut konutunun satışından 500 milyon lira gireceği tahmin ediliyor. Kanuna göre, taşınmazların satışından elde edilen gelirler öncelikli olarak ilgili idarelerin hesaplarına aktarılacak olup, elde edilen gelirin kamu konutu ihtiyacında kullanması öngörülüyor.

Öncelik konutlarda oturan devlet memurlarına

Kasım ayına kadar satış işlemlerinin tamamlanması planlanan 5 bin konut Devlet İhale Kanunu çerçevesinde ihale usulüyle satışa çıkarılacak. Kamu konutlarının öncelikli alım hakkı konutlarda oturan devlet memurlarına verilecek. Tebligatın ardından 15 gün içerisinde öncelikli alım hakkı sahiplerinin satın almak istemediğini bildirmesi, herhangi bir bildirimde bulunmaması ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, en yüksek teklifi verene satılacak. Satışlardan elde edilen gelir, öncelikli olarak kamu konutu yapımında kullanılacak.

Açık artırma usulü

Genellikle her hükümet döneminde gündeme gelen ama uygulanamayan lojman satışları için Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde geçen yıl kabul edilen torba kanunla kamu lojmanlarının satışına yönelik düzenleme yapıldı. Savunma, güvenlik, adalet ve istihbarat hizmetlerini yürüten personel tarafından kullanılanlar hariç, kamu idarelerinin, KİT’lerin ve sermayesinin yüzde 50’sinden fazlası kamuya ait ortaklıkların mülkiyetindeki kamu konutları ekonomiye kazandırılacak.

Milliyet’ten Duygu Erdoğan‘ın haberine göre bu konutlar, ihaleyle satışa çıkarılacak ve öncelikli alım hakkına sahip olan oturanlar bu konutları almazsa en yüksek teklifi veren istekliye satılacak.

Deprem riski bulunan alanlardaki kamu konutları ise yıkılacak. Büyük bölümü şehir merkezlerinde bulunan lojmanların yıkılması, kent merkezlerinde uygun arsaların oluşmasını sağlayacak. Bu arsalara depreme dayanıklı yeni konutlar yapılacak. Konutların tamamının satışı ise yıllara yayılacak.