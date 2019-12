5 bin kişiyi dolandırdı, 'herkes enayi' diye savunma yaptı

T24 - Adana'da, gazetelere iş ilanı vererek, vatandaşları işe alma vaadiyle dolandırdığı tespit edilen cezaevi firarisi yakalandı. Zanlı Mehmet C. gazetecilere, "5 bin kişi dolandırdım. Memlekette bu kadar enayi varsa ben ne yapayım. Bunun suçlusu ben değilim" dedi.



Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Ziyapaşa Bulvarında bir işyerinde vatandaşlardan iş vaadiyle para alan bir kişinin, bu yöntemle dolandırıcılık yaptığı ihbarını aldı.



Ekipler, cezaevi firarisi Mehmet C. (29) olduğunu tespit ettikleri bu kişiyi, evine baskın düzenleyerek gözaltına aldı.



Müştekiler tarafında da teşhis edilen ve suçunu itiraf eden Mehmet C, Ziyapaşa Bulvarında bir işyeri kiralayıp, sekreter tuttuğunu, çevredekilere de inşaat şirketi gibi tanıttığını anlattı.



Mehmet C, ifadesinde, ulusal gazetelere iş ilanı verdiğini, bu yolla 1,5 ayda yaklaşık 5 bin kişinin başvuruda bulunduğunu belirtti. Müracaatta bulunanların yarısından para aldığını ve bunların hepsini eğlenceye harcadığını anlatan Mehmet C'nin ifadesinde, bir müştekiden ise işe alma bahanesiyle bin TL aldığını itiraf ettiği öğrenildi.



Mehmet C'nin, iş başvurularında temizlikçilik için 25-35, kapıcılık için 50-75, şoförlük için 300-500 TL para talep ettiği tespit edildi.



Daha önce de dolandırıcılık suçundan tutuklanarak, Bolu Cezaevine gönderildiğini anlatan Mehmet C'nin, burada tanıştığı bir başka sanıktan gazetelere iş ilanıyla dolandırıcılığı öğrendiğini itiraf ettiği belirtildi.



Mehmet C. hakkında şu ana kadar 40 kişinin şikayetçi olduğu belirtildi.



Sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen Mehmet C, Emniyet Müdürlüğünün çıkışında gazetecilere, ''5 bin kişi dolandırdım. Memlekette bu kadar enayi varsa ben ne yapayım. Bunun suçlusu ben değilim'' dedi.