 5 BİN KİŞİYİ "KAĞIT" İLE DOLANDIRDILAR

* Kredi çıkarma vaadiyle kandırdıkları kişilere \'evrak\' diyerek 1 sayfa kağıdı 350 veya 400 lira karşılığında kargo ile gönderdiği belirlenen şebeke düzenlenen operasyon ile çökertildi.

* Yaklaşık 5 bin kişiyi 1 milyon 829 bin lira dolandıran şüphelilerin paraları eğlence yerlerinde ve tatil yaparak harcadığı o anları da görüntüleyip sosyal medya hesaplarında paylaştığı belirlendi.

Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri benzer yöntemle dolandırıldığını belirten çok sayıda kişinin şikayeti üzere çalışma başlattı.

Polis ekipleri şüphelilerin bir firmadan çok sayıda kişiye \"Bayram öncesi yüzde 1,29 faizle banka sicilinize bakılmaksızın 25 bin liraya kadar kefilsiz belgesiz kredi kullanmak için bizi ücretsiz arayın\" yazılı mesajlar attığını belirledi.

Mesaja inanarak arayanları tuzaklarına düşüren şüphelilerin kimlik ve adres bilgilerini aldığı kişilere kargo firmalarıyla kapıda ödemeli olarak kredi kullanımı için gerekli belgelerin yazılı olduğu kağıdı 350 yada 400 lira karşılığında yolladığı tespit edildi. Şüphelilerin bu şekilde yaklaşık 5 bin kişiden 400\'şer lira aldığı belirlendi.

3 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

1 milyon 829 bin lira dolandırıcılık yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik İstanbul, İzmir ve Tekirdağ\'da operasyonlar düzenlendi. 2 Mart\'ta yapılan operasyonlarda 70 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 87 laptop, 8 tablet, 161 cep telefonu, 14 harddsk, 24 hafıza kartı, 9 kaşe ile çok sayıda not defteri, ajanda, sözleşme ve makbuz ele geçirildi.



47 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 70 şüpheliden 2\'sinin hamile olması sebebiyle savcılık tarafından emniyetten serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 68 şüpheli, 15 Mart\'ta Gaziosmanpaşa Adliyesine sevk edildi. Şüphelilerden 47\'si çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, 21\'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



PARAYI HARCAMALARINI SOSYAL MEDYADA PAYLAŞMIŞLAR

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyon yaptığı çağrı merkezleri ve şüphelilerin para çekmeleri polis kameraları tarafından görüntülendi. Polis ekiplerinin Özel Harekat ekipleri desteğiyle yaptığı basınları kameralar tarafından kaydedildi. Şüphelilerin sosyal medya hesaplarında ele geçirdiği paraları harcamalarına ilişkin fotoğraflar basın mensuplarıyla paylaşıldı.

Görüntü Dökümü

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(POLİS KAMERASI)

-Şüphelilerin bankamatiklerden para çekmesi

-Şüphelilerin paraları harca anlarına ilişkin fotoğraflar

-Polis ekiplerinin baskın anı

-Evlerde yapılan aramalar

-Otomobilde yapılan arama

-Şüphelilerin gözaltına alınması

-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

-Genel ve detaylar

(AKTÜEL)

-Sergiden görüntü

-Bilgisayarlardan görüntü

-Harddisklerden görüntü

-Fatura, defter ve cep telefonları

