5 bin kişi 5 saat Erdoğan'ı bekledi

T24 - Geçirdiği ikinci ameliyatın ardından doğum gününde Ankara’ya dönen Erdoğan’ı, yaklaşık 5 bin partili tezahüratlar ve pastayla karşıladı.



Başbakan Erdoğan, ikinci ameliyatın ardından İstanbul’da geçen 15 günün ardından gece saatlerinde Başkent Ankara'ya döndü.

Yarın mesaiye başlayacak olan Erdoğan’ı, AKP'li gençler ve kadınların oluşturduğu yaklaşık 3 bin araçlık konvoy ve 5 bin kişi karşıladı.

İl teşkilatının organizayonunda yaklaşık 5 saat havaalında bekleyen kalabalık, Erdoğan’a, 59’uncu yaş günü dolayısıyla pasta sundu.

Kırmızı beyaz güllerle donatılmış pastanın başında yaptığı konuşmada, gösterilen hassasiyete teşekkür eden Erdoğan, insanı öne çıkaran anlayışla yollarına devam edeceklerini söyledi.

"Yapacağımız çok şeyler var" diyen Erdoğan, doğum günü pastasını kalabalığa ikram etti.

Öte yandan Başbakan Erdoğan'ın 59. yaşı İstanbul-Ankara uçuşu sırasında da kutlandı. Edinilen bilgiye göre, uçuş sırasında hava trafik kontrolörleri, VIP Kokpit ekibi ve Devlet Hava Limanları Personel Müdürü Orhan Birdal, Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini ilettiler ve doğum gününü kutladılar.