5 bin kadının 'silikon' davası başladı

Fransız PIP şirketinin sahibi Jean-Claude Mas duruşmasında silikon protezlerinde ucuz jel kullandığını, Alman Denetleme Kurumu (TÜV)’ü kandırdığını itiraf etti.

Dünyada yüz binlerce kadına zararlı ‘PIP’ silikon protez takılmasıyla ilgili davaya 200’den fazla basın mensubu ilgi gösterirken davayı 300 avukat takip ediyor.

Zararlı PIP silikonlarından Fransa’da 30 bin kadın mağdur olurken Almanya’da bu sayının 5 bin olduğu tahmin ediliyor. Kadınların şikayetlerin başında PIP şirketine ait silikon protezlerin yırtılması, sağlığa zararlı sanayi jelin hastalıklara yol açması geliyor. Duruşmaya katılan kadınlar tazminat ve acı parası talep ediyor.

Doğan Haber Ajansı'ndan Levent Gündüz'ün haberine göre, duruşmada 2 bin 800 kadın müvekilli savunan avukat Philippe Courtois bugüne kadar hiçbir zararın karşılanmadığını, mağdurların zararlı silikonları ameliyatla çıkarmaya parası olmadığını söyleyerek sağlıklarının tehlikeye atıldığına dikkat çekti. Avrupa’da çoğu sağlık sigortasının zararlı silikon protezlerin çıkarılma masraflarını karşılamadığı öğrenildi.