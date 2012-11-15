5 bin kadına polis koruması

Kadına yönelik şiddeti önlemek için mahkeme kararıyla yurt genelinde 4 bin 634 kadına polis koruması sağlandı. Kadınlara polis korumasının en fazla verildiği il Kayseri oldu.

Türkiye'de yaklaşık 5 bin kadın polis koruması altında yaşıyor.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın verilerine göre, kadına yönelik şiddeti önlemek için mahkeme kararıyla yurt genelinde 4 bin 634 kadına polis koruması sağlandı.

Kadınlara polis korumasının en fazla verildiği il Kayseri olarak belirlendi. 989 kadının polis koruması aldığı Kayseri'yi, 974 kadına verilen korumayla Adana izledi.

Ankara'da polis koruması verilen kadın sayısı 8 iken, bu sayı İstanbul'da 14 oldu.

29 bin 624 kadın ise, eşlerine mahkeme kararı ile uygulanan evden uzaklaştırma ve uyarı gibi önleyici tedbirlerle korundu.

En fazla önleyici tedbir kararı, Türkiye'nin 3 büyük kenti, Ankara, İzmir ve İstanbul'da alındı. (ntvmsnbc.com)