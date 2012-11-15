T24 LogoT24 Logo
Yaşam

5 bin kadına polis koruması

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın verilerine göre, kadına yönelik şiddeti önlemek için mahkeme kararıyla yurt genelinde 4 bin 634 kadına polis koruması sağlandı

15 Kasım 2012 12:48

Kadına yönelik şiddeti önlemek için mahkeme kararıyla yurt genelinde 4 bin 634 kadına polis koruması sağlandı. Kadınlara polis korumasının en fazla verildiği il Kayseri oldu.

Türkiye'de yaklaşık 5 bin kadın polis koruması altında yaşıyor.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın verilerine göre, kadına yönelik şiddeti önlemek için mahkeme kararıyla yurt genelinde 4 bin 634 kadına polis koruması sağlandı.

Kadınlara polis korumasının en fazla verildiği il Kayseri olarak belirlendi. 989 kadının polis koruması aldığı Kayseri'yi, 974 kadına verilen korumayla Adana izledi.

Ankara'da polis koruması verilen kadın sayısı 8 iken, bu sayı İstanbul'da 14 oldu.

29 bin 624 kadın ise, eşlerine mahkeme kararı ile uygulanan evden uzaklaştırma ve uyarı gibi önleyici tedbirlerle korundu.

En fazla önleyici tedbir kararı, Türkiye'nin 3 büyük kenti, Ankara, İzmir ve İstanbul'da alındı. (ntvmsnbc.com)

ETİKETLER

polisşiddetkadınkorumatürkiyeaile ve sosyal politiklar bakanlığıkayseri

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24