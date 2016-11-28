5 bin dondurulmuş balıklı paten pisti tepkiler sonrası kapatıldı

Japonya'da bulunan bir eğlence merkezinin buz pateni pisti, hayvanlara saygısızlık yapıldığı gerekçesiyle aldığı şikayetlerin ardından kapatıldı.

Yetkililer, 5 bin dondurulmuş balığın bulunduğu pist nedeniyle özür diledi.

Ülkenin kuzeyinde bulunan Kitakyushu kentindeki Space World isimli eğlence merkezi bu ay açılmıştı.

Eğlence merkezindeki pistte, dondurulmuş balıkların üzerinde paten kayılabilecekti.

Ancak eğlence merkezinin internet sayfası kısa sürede eleştiri yağmuruna tutuldu.

Yetkililer ise pistteki balıkların zaten daha önce ölmüş olduğunu, tüketim için uygun olmadığını ve deniz ürünleri satışı yapan bir marketten alındığını söyledi.

Merkezin Facebook sayfasındaki fotoğraflarında ise balıkların yarısının buza battığı ve ağızlarının açık olduğu, diğerlerine de buz altında ok şekli verildiği görülüyor.

Pistte ayrıca kedi balığı ve yengeç gibi deniz canlıları da görünüyor.

Eğlence merkezinin genel müdürü Toshimi Takeda, Fransız haber ajansı AFP'ye yaptığı açıklamada, balıklar için bir anma töreni düzenleneceğini söyledi.

Tepkiler sonrası Pazar günü kapatılan pistin önümüzdeki ay yeniden açılması bekleniyor.