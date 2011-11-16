-5 bin depremzede misafirhanelere yerleştirildi ANKARA (A.A) - 16.11.2011 - Depremin ardından memleketlerinden ayrılan 5 bini aşkın kişi, Antalya, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Gaziantep, Iğdır, Kayseri, Ağrı, Adana, Osmaniye ve Mersin'deki misafirhanelere yerleştirildi. Konya İl Afet ve Acil Durum Müdürü Yıldız Tosun, depremde evleri zarar gören 92 kişiden oluşan 15 ailenin otobüslerle Konya'ya geldiğini belirtti. Ailelerin Konya merkez ile Ereğli ve Ilgın ilçelerindeki kamuya ait misafirhane ve sosyal tesislere yerleştirildiğini ifade eden Tosun, ''Bazı vatandaşlarımız da gönüllü olarak evlerini bu depremzedelere açacağını ifade etti. Bu talepleri de değerlendiriyoruz''dedi. Tosun, Konya'ya gelen depremzedelerin sayısının daha da artabileceğini, gelecek olan depremzedelerin burada misafir edilmesi konusunda gerekli çalışmayı yaptıklarını bildirdi. Antalya Valisi Ahmet Altıparmak, kente 2 bini aşkın depremzedenin geldiğini ve kamu kurum ve kuruluşların misafirhane ve kamplarına yerleştirdiklerini anlattı. Altıparmak, ''Kamplarımız ve misafirhanelerimiz tamamen doldu. Boş yerimiz kalmadı" dedi. Alanya Kaymakamı Hulusi Doğan, 70 kişinin Meteoroloji Müdürlüğü, 130 kişinin ise Çıraklık Eğitim Merkezi Sosyal Tesisleri'ne yerleştirileceğini açıkladı. Alanya'nın imkanlarının daha fazla depremzedeyi ağırlamaya yetmediğini belirten Doğan, bu nedenle sayının 200 ile sınırlı olduğunu vurguladı. Van'daki depremde zarar gören 40 aileye mensup 385 kişi, Şanlıurfa'daki misafirhanelere yerleştirildi. Bu kapsamda tahsis edilen minibüs ve otobüslerle Şanlıurfa'ya getirilen depremzedeler, Valilik görevlilerince DSİ, İl Özel İdaresi, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ile Öğretmenevinde kendileri için ayrılan odalara yerleştirildi. Bir süre önce Van'a yerleşen ve oturma izni bulunan Afganistan uyruklu 52 kişinin, Kahramanmaraş'taki Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi'nin Uygulama Oteline yerleştirilerek, bir süre burada barınacakları belirtildi. Erzurum Valiliği Kriz Merkezi'nden alınan bilgiye göre, depremin ardından memleketlerinden ayrılan 10 kişilik 3 aile, kent merkezindeki Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü'nün misafirhanesine yerleştirildi. Yetkililer, yemek ve barınma ihtiyaçları karşılanan ailelerin peyderpey kente geleceğini, Erzurum'da kalmak isteyen ailelere yönelik başvuruların devam ettiğini bildirdi. Deprem bölgesinden ayrılıp Ağrı'ya gelen 32 kişilik 10 ailenin kamuya ait misafirhanelere yerleştirildiği kaydedildi. Adana Vali Yardımcısı Mustafa Yüksel Karadağ, depremden sonra kente gelen 450 kişinin Karataş ilçesindeki Maliye Eğitim Tesisleri'nde misafir edildiğini söyledi. Bu gruptan ayrı olarak gelen 20 kişinin de şu an DSİ'ye ait Baraj Tesisleri'nde geçici olarak ağırlandığını belirten Karadağ, bu kişilerin de uygun br tesis ayarlandığı zaman oraya nakledileceğini ifade etti. Depremzede 5 aileden oluşan yaklaşık 50 kişi de Osmaniye'nin Gebeli Mahallesi'nde oturan akrabalarının daveti üzerine kente geldi. Akrabalarının kucak açtığı 8-10 kişiden oluşan aileler, kalabalık olmaları nedeniyle kendilerini misafir eden akrabalarına yük olmak istemediklerini, bunun için yetkililerden destek beklediklerini kaydetti. Bu arada 3 ailenin ise misafir edilebilmeleri için Osmaniye Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne başvuruda bulundukları öğrenildi. Başvuruda bulunan ailelerden, evlerinin yıkıldığına veya hasar gördüğüne dair ve misafir olarak geçici olarak kaldıklarına ilişkin belgeler istendiği bildirildi. Yaklaşık 50 kişiden oluşan gruba yapılacak yardımla ilgili çalışmaların da en kısa sürede belirleneceği ifade edildi. Mersin Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Silifke ilçesine bağlı Atayurt beldesindeki Kapızlı 23 Nisan Spor ve İzcilik Tesisleri'ne yerleştirilen depremzede sayısının 650'ye yaklaştığını söyledi. Kayseri'de Gönüllü Kültür Teşekkülleri sözcüsü Ahmet Taş, Mazlumder, Veren El Derneği ve İHH İnsani Yardım Derneği Kayseri Şubeleri tarafından depremzede 10 ailenin Kayseri'ye getirilerek, kiralanan evlere yerleştirildiğini söyledi. Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin organizasyonuyla otobüslerle kente getirilen 120 aile de kentteki çeşitli misafirhanelerde ağırlanıyor. Aydın Valisi Kerem Al, Van bölgesinden gelecek epremzedelerin ilk etapta kamuya ait misafirhane, yazlık ve eğitim kamplarında misafir edileceğini söyledi. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından alınan bilgiye göre, deprem bölgesinden Gaziantep'e gelen depremzedeler, kentteki 4 otel, Öğretmenevi ve Gaziantep Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü, Gaziantep Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü misafirhanelerine yerleştirildi. İzmir Valisi Cahit Kıraç, Van'dan gelecek bin depremzedeyi İzmir'de konuk edebileceklerini bildirdi.