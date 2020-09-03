5 bin 867 sığır taşıyan 43 mürettebatlı kargo gemisi battı

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Yaklaşık 6 bin sığır taşıyan 43 kişilik mürettebatlı bir kargo gemisi, Japonya açıklarında battı. Gemiden kurtulan bir denizci geminin motorunun bozulduğunu ifade etti.

Geminin mürettebatından 45 taşındaki Filipinli denizci Sareno Edvarodo, Japonya deniz kuvvetlerine ait bir uçağın kendisini bulmasının ardından çarşamba günü kurtarıldı.

Panama menşeili Gulf Livestock 1 isimli gemi çarşamba günü Doğu Çin Denizi'nde acil durum sinyali verdi.

Edvarodo'ya göre ilk önce geminin motoru bozuldu, daha sonra da şiddetli Maysak Fırtınası'nın sebep olduğu dev dalgalardan biri Gulf Livestock 1'i alabora etti.

Gemi batmadan önce mürettebata can yeleklerini giymeleri için emir verildiğini ifade eden Edvarodo, gemiden atladığından kurtarılıncaya kadar geçen zamanda hiç kimseyi görmediğini bildirdi.

Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Gulf Navigation Holding'e ait gemi, Yeni Zelanda'nın Napier kentinden Çin'deki Jingtang Limanı'na gidiyordu. 17 gün sürmesi planlanan yolculuk için gemiye 5 bin 867 de sığır yüklenmişti.