T24 LogoT24 Logo
Gündem

5 bin 555 öğrenci aynı anda kitap okudu

Yaprak KOÇER-Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN’un 51 bin nüfuslu Tekkeköy ilçesinde 5 bin 555 öğrenci bir araya gelerek, bir saat kitap okudu

10 Nisan 2018 17:12

Yaprak KOÇER-Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN’un 51 bin nüfuslu Tekkeköy ilçesinde 5 bin 555 öğrenci bir araya gelerek, bir saat kitap okudu.
Tekkeköy İlçe Belediyesi tarafından ‘1 kitap 1 hayat’ projesi kapsamında bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Tekkeköy Kitap Okuyor Şenliği gerçekleştirildi. İlçe meydanında yapılan şenliğe Kaymakam Günal Öztürk, Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile 5 bin 555 ilk ve ortaokul öğrencisi ile öğretmenler katıldı. Öğrenciler bir saat süresince kitap okudu. Etkinlik sonunda öğrencilere kitap hediye edildi. Başkan Togar, bu şenliği artık geleneksel hale getirdiklerini belirterek, “Burada doğmuş ve büyümüş insanlar olarak bugünkü bu tablo nedeniyle gurur duyuyoruz. Nüfusu 51 bin olan ilçemizde bir şuuru ve kültürü gerçekleştirmek için bu meydanı şenlendiren bütün çocuklarımızı tebrik ediyorum” dedi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Yaprak KOÇERGökhanDHA SAMSUNunTekkeköyBelediyesiTekkeköy Kitap OkuyorKaymakam GünalTekkeköy Belediye Başkanı Hasan TogarEtkinlikBaşkan TogarNüfusuFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24