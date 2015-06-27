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Kültür-Sanat

5 bin 500 yıllık parmak izi

Arkeologlar, bir tünel inşasında yaptıkları incelemelerde parmak izi taşıyan seramik bir kap buldu

27 Haziran 2015 15:59

Arkeologlar, Almanya ile Danimarka'yı birleştirecek tünelin inşasında yaptıkları incelemelerde 5 bin 500 yıllık parmak izi taşıyan seramik bir kap buldu

Almanya'nın Fehmarn ile Danimarka'nın Lolland adalarını birleştirecek Femern Belt tünelinin inşası esnasında binlerce yıllık bir tarihi eser ortaya çıkarıldı. Altı düz, gövdesi ise huniye benzeyen seramiğin, kuzey-orta Avrupa'da 2800 ile 4000 bin yıl önce var olan 'funnel beaker' kültürüne ait olduğu düşünülüyor.

AL Jazeera'nın haberine göre, Lolland'ın güneyinde kalan kıyılarda bulunan seramik parçanın en ilgi çeken özelliği ise üzerinde binlerce yıl öncesine ait bir parmak izi bulunması.

Discovery News'e açıklama yapan Lolland-Faster Müzesi'nden arkeolog Marie Olesen, aynı bölgede geçtiğimiz yıl yine 5 bin yıl öncesine ait çakmataşından balta bulunduğunu belirtti. Baltanın çanak gibi eşyaları üretildiği yeri gösterdiği tahmin ediliyor.

Olsen, bilinçsizce seramik üzerinde bırakılan parmak izinin ise binlerce yıl önceki Avrupalıların yaşamlarına ışık tutan bir bilgi olduğunu belirtti.

 

'Daha birçok iz bulunabilir'

 

Yakın zamanda birçok arkeolojik delilin ortaya çıkarıldığı bölgede, Danimarkalı arkeologlar binlerce yıllık ayak izleri de bulmuştu. 

Arkeologlar, Lolland Adası civarında bulunan eserler sayesinde bölgede yaşamış olan halkın hayatını yavaş yavaş gözleri önünde canlandırabildiklerini belirtti. Tarımın 6 bin yıl önce başladığı bölgede ilk insanlar balık tutmada ustalaşmıştı.

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