5 bin 300 yıllık 'moda'

Yeni bilimsel çalışmalar 5 bin 300 yıl önce yaşamış bir insanın ne giydiğini ortaya çıkardı. Bilimsel araştırma, 1991 yılında Avusturya'nın batısındaki Tirol bölgesinde, Alp dağlarındaki buzullarda bulunan 'Otzi' adıyla anılan mumya üzerinde yapıldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, yeni teknolojik gelişmeler ışığında gelişmiş genetik testlerle yürütülen araştırmada Otzi'nin kahverengi ayı derisinden bir başlık, karaca derisinden bir sadak kullandığı ortaya çıktı.

Bilim insanları bu iki türün de vahşi olduğuna dikkat çekti.

Öte yandan bilim insanları, Otzi'nin diğer kıyafet ve aksesuarlarının koyun, keçi ve sığır derisinden yapıldığını, bazı farklı parçalarınsa dikilerek bir araya getirildiğini vurguladı.

Çok iyi korunmuş durumda olan Otzi'nin M.Ö. 3.300 civarında yaşadığı tahmin ediliyor.