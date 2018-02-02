T24 LogoT24 Logo
Gündem

5 BİN 100 KİŞİNİN KARTINDAN 2 MİLYON 500 BİN LİRA ÇEKİLMİŞ

  Haber-Kamera: Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA İstanbul'da bankaların ATM ve pos cihazlarına yerleştirdikleri aparatlarla 5 bin 100 kişinin kart bilgilerini ele geçirerek 2 milyon 500 bin lira haksız kazanç elde eden şüphelilere operasyon yapıldı

02 Şubat 2018 14:30


 
Haber-Kamera: Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA
İstanbul\'da bankaların ATM ve pos cihazlarına yerleştirdikleri aparatlarla 5 bin 100 kişinin kart bilgilerini ele geçirerek 2 milyon 500 bin lira haksız kazanç elde eden şüphelilere operasyon yapıldı. Gözaltına alınan 22 şüpheliden 15\'i çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların kredi ve banka kartlarından bilgileri dışında para çekildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı. 
 
5 BİN 100 KİŞİDEN, 2 MİLYON 500 BİN LİRA 
Polis ekipleri, şüphelilerin bazı bankaların ATM\'lerine kamera yerleştirdiğini, yemek siparişi getiren moto kuryeler aracılığıyla müşterilerin kart bilgilerini yazılımı değiştirilmiş POS cihazlarıyla kopyaladığını ve bazı anlaşmalı işyerlerinde bulunan kopyalama cihazları aracılığıyla ilk belirlemelere göre 5 bin 100 kişinin kredi ve banka kartı bilgilerini kopyaladığını tespit etti. Ekipler, şüphelilerin yaklaşık 2 milyon 500 bin lira haksız kazanç elde ettiğini belirledi
 
3 AYDA 22 GÖZALTI
Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, son 3 ayda İstanbul genelinde düzenlediği 10 farklı operasyonla 22 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, farklı kişiler adına düzenlenmiş kredi kartları, kart kopyalama cihazları ve düzenekleri, ATM kamera düzeneği ele geçirildi.
 
15 TUTUKLAMA
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanan 22 şüpheli farklı tarihlerde adliyelere sevk edildi. Şüphelilerden 15\'i çıkartıldığı mahkemeler tarafından tutuklanırken, 5\'i adli kontrol şartıyla, 2\'si de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyon ve şüphelilerin bankamatiklerden para çekmeleri polis kameraları tarafından görüntülendi. 

Görüntü Dökümü
--------
-Sergiden görüntü
-Ele geçirilen malzemelerin görüntüsü
-Kart kopyalama araçları
-ATM\'lerde bulunan gizli kamera düzenekleri 
-Yazılımı deştirilmiş POS cihazları
-Genel ve detaylar
 
(Polis Kamerası)
-Şüphelilerin ATM\'lerde para çekmesi
-Akaryakıt istasyonunda kart kopyalanması
-Ele geçirilen yazılımı değiştirilmiş POS cihazı
-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi
-Genel ve detaylar 


 
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KENARLIİSTANBUL DHA İstanbulATMGözaltınaSiber Suçlarla MücadeleMüdürlüğüBİNKİŞİDENMİLYONBİN LİRA  PolisPOSEkiplerAYDAGÖZALTI Siber Suçlarla MücadeleTUTUKLAMA EmniyettekiDökümü SergidenKamerası

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24