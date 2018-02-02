5 BİN 100 KİŞİNİN KARTINDAN 2 MİLYON 500 BİN LİRA ÇEKİLMİŞ





Haber-Kamera: Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA

İstanbul\'da bankaların ATM ve pos cihazlarına yerleştirdikleri aparatlarla 5 bin 100 kişinin kart bilgilerini ele geçirerek 2 milyon 500 bin lira haksız kazanç elde eden şüphelilere operasyon yapıldı. Gözaltına alınan 22 şüpheliden 15\'i çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların kredi ve banka kartlarından bilgileri dışında para çekildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.



5 BİN 100 KİŞİDEN, 2 MİLYON 500 BİN LİRA

Polis ekipleri, şüphelilerin bazı bankaların ATM\'lerine kamera yerleştirdiğini, yemek siparişi getiren moto kuryeler aracılığıyla müşterilerin kart bilgilerini yazılımı değiştirilmiş POS cihazlarıyla kopyaladığını ve bazı anlaşmalı işyerlerinde bulunan kopyalama cihazları aracılığıyla ilk belirlemelere göre 5 bin 100 kişinin kredi ve banka kartı bilgilerini kopyaladığını tespit etti. Ekipler, şüphelilerin yaklaşık 2 milyon 500 bin lira haksız kazanç elde ettiğini belirledi



3 AYDA 22 GÖZALTI

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, son 3 ayda İstanbul genelinde düzenlediği 10 farklı operasyonla 22 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, farklı kişiler adına düzenlenmiş kredi kartları, kart kopyalama cihazları ve düzenekleri, ATM kamera düzeneği ele geçirildi.



15 TUTUKLAMA

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanan 22 şüpheli farklı tarihlerde adliyelere sevk edildi. Şüphelilerden 15\'i çıkartıldığı mahkemeler tarafından tutuklanırken, 5\'i adli kontrol şartıyla, 2\'si de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyon ve şüphelilerin bankamatiklerden para çekmeleri polis kameraları tarafından görüntülendi.

Görüntü Dökümü

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-Sergiden görüntü

-Ele geçirilen malzemelerin görüntüsü

-Kart kopyalama araçları

-ATM\'lerde bulunan gizli kamera düzenekleri

-Yazılımı deştirilmiş POS cihazları

-Genel ve detaylar



(Polis Kamerası)

-Şüphelilerin ATM\'lerde para çekmesi

-Akaryakıt istasyonunda kart kopyalanması

-Ele geçirilen yazılımı değiştirilmiş POS cihazı

-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

-Genel ve detaylar





