5. Beyoğlu Sahaf Festivali açılıyor!

BATUR FATİH İLHAN
baturf@gmail.com
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Beyoğlu Sahaf Festivali’nin 5.'si bu yıl Taksim Tepebaşı, eski Tüyap/yeni TRT Binası önünde düzenlenecek.
6 - 18 Eylül arasında gerçekleşecek ve 69 seçkin sahafın yer alacağı 5. Beyoğlu Sahaf Festivali'ne 7 ya da 70 her yaştan, eski-yeni kitap dostu herkes davetli. Üstelik bu yıl katılımcılar arasında Ankara'dan da kıymetli sahaf dostlar var. Kitap fiyatları, normalin biraz daha altında, bizden söylemesi...
Festivalde her yıl olduğu gibi plak, afiş, kartpostal, efemera, ikinci el kitap, imzalı ve birinci baskı kitap, Osmanlıca, Rumca, Latince gibi kullanımdışı dillerde kitap, sahafiye kitaplar ve bir sahaf festivalinde olabilecek tüm ürünler; okuyucular, araştırmacılar, koleksiyonerler ve ilgilenenler için sahaf standlarında bekleyecek...
Katılacak sahafların listesi, stand numaraları ile birlikte şöyle:
1=> Sahaf Yenici
2=> Sahaf Kerime
3=> Sahaf Turkuaz
4=> Sahaf Hermes
5=> Sahaf Kurgu
6=> Sahaf Destina
7=> Sahaf Sercan
8=> Sahaf Nigar
9=> Sahaf Kayıp Kitap
10=> Sahaf İkarus
11=> Kütüphaneciler İst. Şubesi
12=> Beyoğlu Belleği
13=> Türabi Baba Kütüphanesi
14=> Sahaf Senan
15=> Sahaf SCS
16=> Sahaf Eflatun
17=> Sahaf Nar
18=> Sahaf Labirent
19=> Sahaf Gezegen
20=> Sahaf Siyahkalem (Ankara)
21=> Sahaf Yaşam
22=> Sahaf Önder
23=> Sahaf Rengin
24=> Sahaf Kuzguncuk
25=> Sahaf Ege
26=> Sahaf Nermin
27=> Sahaf Arşiv
28=> Sahaf Barış Moda
29=> Sahaf Tezgah
30=> Sahaf Hisar Kitabevi
31=> Sahaf Anadolu Sahaf (Ankara)
32=> Sahaf Babil
33=> Sahaf Mesele Kitabevi
34=> Sahaf Pami
35=> Sahaf Karanfil
36=> Sahaf Simurg
37=> Sahaf Eylül Kitabevi
38=> Sahaf Yol
39=> Sahaf Kamer Kitabevi
40=> Sahaf Kitap İçin
41=> Sahaf Gezgin Sahaf
42=> Sahaf Fatih Bilgi
43=> Sahaf Doğa Kitabevi
44=> Sahaf Nazım Hikmet
45=> Sahaf Ün
46=> Sahaf Ilgın
47=> Sahaf Kitapçı Ahmet
48=> Sahaf Şefkat
49=> Sahaf Cihannüma
50=> Sahaf Patika
51=> Sahaf Kibrit Kitabevi
52=> Sahaf Nadir
53=> Sahaf Halil İbrahim
54=> Sahaf Özer
55=> Sahaf Mihrican
56=> Sahaf Sevgi
57=> Sahaf Ayça
58=> Sahaf Ada
59=> Sahaf 40 Ambar
60=> Sahaf Bizim Sahaf
61=> Sahaf Kırkambar
62=> Sahaf Volga
63=> Sanat Kitabevi
64=> Sahaf Beşiktaş
65=> Sahaf Edebihayat
66=> Sahafistan.com
67=> Sahaf Kağıt Gemi
68=> Eos Kitabevi
69=> Sahaf Kozan
70=> Sahaf Levant
71=> Müteferrika Sahaf
72=> Sahaf Barış - Halil Bingöl