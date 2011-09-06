5. Beyoğlu Sahaf Festivali açılıyor!







BATUR FATİH İLHAN

baturf@gmail.com

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Beyoğlu Sahaf Festivali’nin 5.'si bu yıl Taksim Tepebaşı, eski Tüyap/yeni TRT Binası önünde düzenlenecek.

6 - 18 Eylül arasında gerçekleşecek ve 69 seçkin sahafın yer alacağı 5. Beyoğlu Sahaf Festivali'ne 7 ya da 70 her yaştan, eski-yeni kitap dostu herkes davetli. Üstelik bu yıl katılımcılar arasında Ankara'dan da kıymetli sahaf dostlar var. Kitap fiyatları, normalin biraz daha altında, bizden söylemesi...



Festivalde her yıl olduğu gibi plak, afiş, kartpostal, efemera, ikinci el kitap, imzalı ve birinci baskı kitap, Osmanlıca, Rumca, Latince gibi kullanımdışı dillerde kitap, sahafiye kitaplar ve bir sahaf festivalinde olabilecek tüm ürünler; okuyucular, araştırmacılar, koleksiyonerler ve ilgilenenler için sahaf standlarında bekleyecek...







Katılacak sahafların listesi, stand numaraları ile birlikte şöyle:

1=> Sahaf Yenici

2=> Sahaf Kerime

3=> Sahaf Turkuaz

4=> Sahaf Hermes

5=> Sahaf Kurgu

6=> Sahaf Destina

7=> Sahaf Sercan

8=> Sahaf Nigar

9=> Sahaf Kayıp Kitap

10=> Sahaf İkarus

11=> Kütüphaneciler İst. Şubesi

12=> Beyoğlu Belleği

13=> Türabi Baba Kütüphanesi

14=> Sahaf Senan

15=> Sahaf SCS

16=> Sahaf Eflatun

17=> Sahaf Nar

18=> Sahaf Labirent

19=> Sahaf Gezegen

20=> Sahaf Siyahkalem (Ankara)

21=> Sahaf Yaşam

22=> Sahaf Önder

23=> Sahaf Rengin

24=> Sahaf Kuzguncuk

25=> Sahaf Ege

26=> Sahaf Nermin

27=> Sahaf Arşiv

28=> Sahaf Barış Moda

29=> Sahaf Tezgah

30=> Sahaf Hisar Kitabevi

31=> Sahaf Anadolu Sahaf (Ankara)

32=> Sahaf Babil

33=> Sahaf Mesele Kitabevi

34=> Sahaf Pami

35=> Sahaf Karanfil

36=> Sahaf Simurg

37=> Sahaf Eylül Kitabevi

38=> Sahaf Yol

39=> Sahaf Kamer Kitabevi

40=> Sahaf Kitap İçin

41=> Sahaf Gezgin Sahaf

42=> Sahaf Fatih Bilgi

43=> Sahaf Doğa Kitabevi

44=> Sahaf Nazım Hikmet

45=> Sahaf Ün

46=> Sahaf Ilgın

47=> Sahaf Kitapçı Ahmet

48=> Sahaf Şefkat

49=> Sahaf Cihannüma

50=> Sahaf Patika

51=> Sahaf Kibrit Kitabevi

52=> Sahaf Nadir

53=> Sahaf Halil İbrahim

54=> Sahaf Özer

55=> Sahaf Mihrican

56=> Sahaf Sevgi

57=> Sahaf Ayça

58=> Sahaf Ada

59=> Sahaf 40 Ambar

60=> Sahaf Bizim Sahaf

61=> Sahaf Kırkambar

62=> Sahaf Volga

63=> Sanat Kitabevi

64=> Sahaf Beşiktaş

65=> Sahaf Edebihayat

66=> Sahafistan.com

67=> Sahaf Kağıt Gemi

68=> Eos Kitabevi

69=> Sahaf Kozan

70=> Sahaf Levant

71=> Müteferrika Sahaf

72=> Sahaf Barış - Halil Bingöl