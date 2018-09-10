5. Barış ve Sevgi Buluşmaları Koray Avcı konseri ile son buldu

İSTANBUL, (DHA) – Beylikdüzü 5. Barış ve Sevgi Buluşmaları’nın kapanışını Koray Avcı yaptı. Avcı’nın sevenleri etkinlik alanını hınca hınç doldururken, Koray Avcı’da sevenlerine seslendirdiği şarkılarla keyif dolu anlar yaşattı.

Beylikdüzü Belediyesi tarafından düzenlenen 5. Barış ve Sevgi Buluşmaları’nın son günüyle kapanışı yapıldı. 30 Ağustos Zafer Bayramı kortej yürüyüşü ile başlayan festival, 9 Eylül İzmir’in Kurtuluş kutlamalarıyla son buldu. Birbirinden değerli sanatçıların sahne aldığı festivalde kapanışı Koray Avcı yaptı.

Bu seneki Çardak Altı Sohbetleri’nin mottosu ‘Eğitim’ olan oturumların son gününde Yekta Kopan moderatörlüğünde Prof. Dr. Betül Tanbay, Irmak Zileli ve Dilara Koçak konuk oldu. Öte yandan Arda Sel anısına düzenlenen Street Ball turnuvası ve Tavla turnuvası ile birlikte Mini Golf Turnuvası’nın da dereceye giren yarışmacılarına Başkan Ekrem İmamoğlu ödüllerini takdim etti.

Akşam saatlerinde başlayan Koray Avcı konserine ise vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Sanatçı birçok eser okurken, Avcı’yı dinlemeye gelen sevenleri de keyifli anlar yaşadı.

Beylikdüzü Belediyesi 5. Barış ve Sevgi Buluşmaları, 10 gün süren programın ardından sona erdi.

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