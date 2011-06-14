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Yaşam

5 AYLIK KIZIYLA YEMİN ETMEK İSTİYOR DENİZLİ (A.A)

14 Haziran 2011 22:20

-5 AYLIK KIZIYLA YEMİN ETMEK İSTİYOR DENİZLİ (A.A) - 14.06.2011 - Denizli'de AK Parti 4. sıradan milletvekili seçilen ve ''Türkiye'nin en geç kadın milletvekili'' olan Nurcan Dalbudak, TBMM'de 5 aylık kızıyla yemin etmek istediğini söyledi. Milletvekili Dalbudak, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin genel seçimlerle birlikte yaş ortalamasının düştüğünü, 32 yaşında en genç kadın milletvekili seçilerek mecliste yer almanın mutluluğunu yaşadığını belirtti. Dalbudak, ''Eşim Abdullah Sefa Dalbudak partimizin Denizli'deki kurucularındandır. Onun sayesinde siyasetle tanıştım. En genç kadın milletvekili olmak çok güzel. Eğer şartlar uygun olursa milletvekili yeminine 5 aylık kızım Azra Nur'la katılmak istiyorum'' diye konuştu.. Kızının 5 aylık olmasına rağmen siyasette zorluk yaşamayacağına inandığını belirten Nurcan Dalbudak, şöyle konuştu: ''Genel Başkanımız ve Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teveccühü ve eşimin siyasette yer alması bana artı değer kattı. Seçim sürecinde il teşkilatımız, aday arkadaşlarımız, partililerimiz ve bizleri sevenlerin çalışması sonucunda hem Türkiye genelinde hem de Denizli'de başarılı olduğumuz kanaatindeyim. Bu ciddi koşuşturma sürecinde milletvekili seçilmemde kızımın da hakkı olduğunu düşünüyorum. Kızımın 5 aylık olması beni siyasette zorlamayacaktır. Çünkü çok büyük destekçim olan bir ailem var. Ayrıca annelik de güzel bir duygu. Bu manevi gücümü ve enerjimi insanlara hizmet etmek için kullanacağım.'' Dalbudak'ın 10 yaşında Osman Taha adında bir de oğlu bulunuyor.

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