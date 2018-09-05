5 aylık hamile kadını noterde darbedip, çocuklarını alıp kaçtı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da iki yıl önce ayrıldığı Ali Osman K. (47) tarafından vekaletname çıkarmak için gittiği noterde darbedilip, iki çocuğu zorla alınan 5 aylık hamile Aynur Kara (37) hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kendisinin ve bebeğinin durumunun iyi olduğunu belirten Kara, \"Çocuklarımın can güvenliği yok. Çocuklarımın biran önce bulunmasını istiyorum\" dedi.

Olay dün saat 17.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Akabe Mahallesi\'nde meydana geldi. 2008 yılından itabaren beraber olmaya başladığı 2 çocuğunun babası kasap Ali Osman K.\'dan (47) iki yıl önce ayrılan Aynur Kara, dün akşam saatlerinde vekaletname çıkarmak üzere notere gitti. Kara, içeride oturduğu sırada yanına Ali Osman K. geldi. Kara\'dan dışarı çıkmasını isteyen ve ret cevabı alan Ali Osman K., Kara\'yı darbedip çocukları kolundan tutarak götürmeye çalıştı. Bu sırada yanlarına Ali Osman K.\'nın ismi bilinmeyen kadın arkadaşı geldi. Kadın, 8 yaşındaki S.K. ve 5 yaşındaki A.S.K.\'yi zorla dışarı çıkardı. İkili çocukları da yanlarına alarak olay yerinden uzaklaştı. Olay yerine çağırılan ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılan Aynur Kara, tedavisinin ardından taburcu edildi. Kara ve bebeğinin durumunun iyi olduğu belirtildi.

ÇOCUKLARIMI SÜRÜKLEYEREK GÖTÜRDÜ

Noterde kendisinin darp edildiğini ve çocuklarının sürüklenerek götürüldüğünü belirten Aynur Kara, \"Daha önce çocukları zor kullanarak almak istedi. Çocukları arkadaşımın evinden kaçırmaya çalıştı. Ben buna engel oldum. Avukatıma vekaletname vermek üzere notere gittim. Noter binasında tanımadığım sarhoş bir bayanla birlikte beni darp etti. Çocuklarımı sürükleyerek götürdü, çocuklarım giderken ağladı. Ben ambulansla hastaneye getirildim. Tahliller yapıldı. Bebeğimin durumunun iyi olduğunu söylediler. Çocuklarımın can güvenliğinden şüphe ediyorum. Kadının uyuşturucu kullandığını duydum. Çocuklarım biran önce bulunsun\" dedi.

HUKUKİ VE CEZAİ TÜM ÖNLEMLERİ ALACAĞIZ

Hukuki ve cezai tüm önlemleri alacaklarını ifade eden avukat Gülsen Pişmiş, \"Aynur hanım notere geldiğinde beni aramıştı. Kısa süre sonra tekrar aradığında ses tonu çok kötüydü. Arkadan tartışma sesleri geliyordu. Çocuklarımı kaçırıyorlar dedi. Ben hemen aşağıya indim. Polisi aradık. Ben geldiğimde çocukları götürmüşlerdi. Artık gerekli önlemi alacağız. Çocukların can güvenliğinden endişe ediyoruz. Hukuki ve cezai tüm önlemleri alacağız. Bu olayı bir İnsan olarak bir kadın olarak bir anne olarak kınıyoruz. İki çocuğa ve bir kadına bunu yaşatmak doğru değil. Müvekkilim şu an 5 aylık hamile. Karnındaki bebeğin can güvenliğinden de endişe ediyoruz. Çocukların biran önce bulunmasını istiyoruz\" diye konuştu.



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