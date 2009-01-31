5 aylık bebeğe baba dayağı

Manisa’da 'yataktan düştüğü( söylenerek hastaneye getirilen 5 aylık bebeğin, dövüldüğü belirlendi. Bebeğin hayati tehlikesi bulunurken, baba tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, Bayındırlı Mahallesi’nde yaşayan İ.Ö. ve eşi Mahire Ö. 5 aylık bebekleri Eser’in “yataktan düştüğünü” iddia ederek Manisa Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Muayene sırasında bebeğin vücudundaki izlerin “darp” sonucu oluştuğunu tespit eden doktorlar, durumu polise bildirdi.



Anne Mahire Ö. ve baba İ.Ö’nün ifadelerine başvuran Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, baba İ.Ö’yü bebeği gece uyumayarak ağladığı gerekçesiyle “darp ettiği” iddiasıyla gözaltına aldı.



İ.Ö, çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hayati tehlikesi bulunduğu bildirilen 5 aylık bebek, İzmir’deki Yenişehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

