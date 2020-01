5. Aydın Gün Teşvik Ödülü’nün sahibi, 21 yaşındaki Elman Mecid oldu

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) geleceğin sanatçılarının yetişmesine katkıda bulunmak amacıyla 2012 yılında “Aydın Gün Teşvik Ödülü”nü başlattı. Kültür-sanat üretimini desteklemek amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında İKSV, her yıl klasik müzik alanında gelecek vadeden bir genç müzisyene 15 bin TL değerindeki “Aydın Gün Teşvik Ödülü”nü takdim ediyor. 5. Aydın Gün Teşvik Ödülü’nün sahibi, 21 yaşındaki Marimbacı Elman Mecid oldu.

1996 yılında Ankara’da müzisyen bir aileye doğan Elman Mecid, yedi yaşında Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Hazırlık İlköğretim Okulu'nda Gülnara Aziz’in öğrencisi olarak piyanoyla başladığı eğitimini 2006’dan itibaren vurmalı çalgılar branşında Aydın Mecid’in öğrencisi olarak sürdürdü. Halen lisans eğitimine Hamburg Müzik ve Tiyatro Üniversitesi'nde Cornelia Monske ile devam eden Mecid, 2009 yılında Pendim Uluslararası Vurmalı Çalgılar Yarışması’nda (Bulgaristan) kendi kategorisinde birincilik, 2009’da Nutcracker Uluslararası Genç Yetenekler Yarışması’nda (Rusya) dördüncülük, 2010’da 8. Uluslararası Giornate della Percussione Yarışması’nın (İtalya) A grubunda iki ayrı dalda birincilik ve üçüncülük, 2011 4. Uluslararası Perkulliria Perküsyon Yarışması’nda (İspanya) ikincilik ve 2012’de 4. Marimba Yarışması’nda (Almanya) ise birincilik ve Jüri Özel Ödülü’nü kazandı. Tüm öğrencilik hayatı boyunca yurtiçi ve yurtdışında pek çok konserde gerek orkestra üyesi gerekse solist olarak sahneye çıkan Elman Mecid 2015 yılından bu yana Hamburg Senfoni Orkestrası'nın konserlerine takviye sanatçı olarak davet edilmekte.

Aydın Gün Teşvik Ödülü’nün sahibi, çalgı, şan, bestecilik ve şeflik branşlarından gelen başvurular arasından seçici kurul tarafından belirleniyor. Seçici kurul, İKSV Genel Müdürü Görgün Taner başkanlığında, Devlet Sanatçısı şef Rengim Gökmen, Devlet Opera ve Balesi Başrejisörü Yekta Kara, keman sanatçısı Cihat Aşkın, Borusan Sanat Genel Müdürü Ahmet Erenli ile İstanbul Müzik Festivali Direktörü Yeşim Gürer Oymak'tan oluşuyor.

Beş yılda beş parlak genç sanatçı

İKSV tarafından her yıl klasik müzik alanında 29 yaşın altındaki bir sanatçıya verilen Aydın Gün Teşvik Ödülü’nü geçtiğimiz yıllarda sırasıyla kemancı Hande Küden, viyolonselci Cansın Kara, kontrbasçı Salih Emre Şahin ve kemancı Emre Engin kazandı. Aydın Gün Teşvik Ödülü’nü kazanan genç sanatçılar hayatlarına yeni başarılar ekleyerek çalışmalarını sürdürüyor.

2012 yılında verilen ilk Aydın Gün Teşvik Ödülü’nün sahibi 1992 doğumlu Hande Küden, Haziran 2015’te Berlin Filarmoni Orkestası’nın gençlik programı kapsamında orkestra kadrosuna dâhil oldu ve orkestrayla 40’a yakın konser verdi. Küden, Eylül 2016’da da dünyanın en iyi orkestralarından Deutsches Symphonie-Orchester Berlin’in konzertmaister yardımcılığı pozisyonuna getirildi.

Ödülün 2013 yılı sahibi, 1995 doğumlu viyolonselci Cansın Kara, eğitimini 2014 sonbaharı itibariyle Münih Müzik ve Tiyatro Üniversitesi’nde viyolonselci Wen-Sinn Yang ile sürdürüyor.

Aydın Gün Teşvik Ödülü’nün üçüncü sahibi 1995 doğumlu Salih Emre Şahin halen Londra’daki Kraliyet Müzik Akdemisi’nde burslu olarak lisans eğitimine devam ediyor.

Geçtiğimiz senenin kazananı 1991 doğumlu Emre Engin ise, New York Manhattan School of Music’de Pinchas Zukerman’ın sınıfında yüksek lisans eğitimini tamamladı. Halen eş kurucusu olduğu Nomad Ensemble ile oda müziği çalışmalarını sürdürmekte ve yine eş kurucusu olduğu Uluslararası Notes by the Bay Keman Festivali’ni (ABD) yürütmekte.

Aydın Gün kimdir?

1917 yılında Adana’da doğan Aydın Gün, Türkiye’de operanın gelişmesine büyük katkıda bulundu; İstanbul ve Ankara Operaları’nın kurucuları arasında yer aldı ve her iki kurumda da genel müdürlük görevi üstlendi. Gün, “Avrupa Konseyi Kültür Ödülü”nün yanı sıra 1988 yılında "Devlet Sanatçısı" unvanıyla onurlandırıldı. İKSV’nin kurucuları arasında yer alan Gün, 1974-1993 yılları arasında İKSV’nin genel müdürlüğünü üstlenerek vakfın yaptığı birçok etkinliğin öncüsü oldu. Yirmi yıl süreyle Uluslararası İstanbul Festivali’nin sanat yönetmenliğini yaptı. İstanbul Bienali’nin ilk yılları sayılan Çağdaş Sanat Sergileri’ni başlatan Gün, Uluslararası Leyla Gencer Şan Yarışması'nın da kurucuları arasında yer aldı. 1990'ların sonunda ailesiyle birlikte Berlin'e yerleşerek sanat alanındaki çalışmalarına orada devam eden Gün, 2007 Kasım ayında, 90 yaşındayken aramızdan ayrıldı.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın Kültür Sanat Üretimine Katkıları Hakkında

Kâr amacı gütmeyen ve kamu yararına çalışan bir kültür kurumu olan İKSV, 1973 yılından bu yana İstanbul’un kültür sanat yaşamını zenginleştiren çalışmalar yürütüyor. İKSV’nin kültür-sanat üretimini desteklemek amacıyla yürüttüğü çalışmalar arasında Aydın Gün Teşvik Ödülü’nün yanı sıra her yıl herhangi bir dilden Türkçeye çevrilmiş başarılı bir edebiyat yapıtının çevirmenine sunduğu Talât Sait Halman Çeviri Ödülü de bulunuyor. Genç sanatçıların çalışmalarını desteklemek amacıyla Paris’teki Cité International des Arts atölyesinde bir misafir sanatçı programı da yürüten İKSV, ayrıca Leyla Gencer Şan Yarışması’nda sunduğu ödüller ve İstanbul Müzik Festivali’nin verdiği eser siparişleriyle klasik müzik ve opera alanına, İstanbul Film Festivali kapsamındaki yarışmalarda ve Köprüde Buluşmalar atölyelerinde sunduğu ödüllerle sinema alanına katkılarda bulunuyor. İKSV, tüm festival ve bienalleri ile yurtdışında gerçekleştirdiği projelerde sağladığı prodüksiyon destekleri ve dâhil olduğu ortak yapımlarla da güncel kültür-sanat üretiminde etkin rol oynuyor.

