-5 AYDA 24 MİLYON TON ÇİMENTO ÜRETİLDİ ANKARA (A.A) - 22.08.2010 - Türkiye'nin toplam çimento üretimi, bu yılın Ocak-Mayıs döneminde 24 milyon 239,1 bin ton oldu. Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliğinin yasa gereği iki ay gecikmeli olarak açıkladığı verilere göre, 2009 yılının beş ayında 21 milyon 606,5 bin ton olan çimento üretiminde bu yılın aynı döneminde yüzde 12,2 artış kaydedildi. Adı geçen dönemde çimento üretiminin yüzde 72'si iç piyasaya, yüzde 28'i de dış piyasaya satıldı. Geçen yıl Ocak-Mayıs döneminde 15 milyon 287,1 bin ton olan iç piyasaya satış, yüzde 14,2'lik artışla, bu yıl söz konusu dönemde 17 milyon 451,6 tona çıktı. İhracat ise geçen yıl beş ayda 6 milyon 401,1 bin ton iken yüzde 6,2 artarak, bu yıl beş ayda 6 milyon 800,3 bin ton oldu. -BÖLGE ÜRETİMLERİ- Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi en fazla çimento üretimi Marmara bölgesindeki fabrikalardan elde edildi. Söz konusu dönemde Marmara bölgesindeki fabrikalardan 6 milyon 217 bin 116 ton çimento üretilirken, bu bölgeyi, 5 milyon 461 bin 35 tonla Akdeniz, 3 milyon 554 bin 289 tonla İç Anadolu, 2 milyon 904 bin 984 tonla da Karadeniz bölgesi izledi. Aynı dönemde, Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki fabrikalardan 2 milyon 616 bin 958 ton çimento elde edilirken, Ege Bölgesindeki fabrikalarda 2 milyon 430 bin 906 ton ve Doğu Anadolu bölgesindeki fabrikalarda ise 1 milyon 50 bin 809 ton çimento üretildi. Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliğinin verilerine göre, çimento üretimi ve satış rakamları bölgelere göre şöyle: (ton) ÜRETİM İÇ SATIŞ İHRACAT --------------------- --------------------- ---------------------- 2009 2010 2009 2010 2009 2010 BÖLGELER OCAK-MAYIS OCAK-MAYIS OCAK-MAYIS OCAK-MAYIS OCAK-MAYIS OCAK-MAYIS ----------- ---------- ---------- ----------- ---------- ---------- ----------- Marmara 5.462.725 6.217.116 4.105.706 4.781.032 1.400.611 1.401.967 Ege 2.399.434 2.430.906 1.681.189 1.681.341 723.339 740.268 Akdeniz 4.927.577 5.461.035 2.785.461 2.658.117 2.150.050 2.833.342 Karadeniz 2.325.095 2.904.984 2.080.856 2.548.732 269.350 373.780 İç Anadolu 2.799.398 3.554.289 2.511.452 3.360.867 248.466 195.977 D.Anadolu 935.268 1.050.809 716.493 907.769 239.596 143.169 G.D Anadolu 2.756.964 2.619.958 1.405.898 1.513.763 1.342.685 1.111.761 TOPLAM 21.606.461 24.239.097 15.287.055 17.451.621 6.401.097 6.800.264