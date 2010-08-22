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Ekonomi

5 AYDA 24 MİLYON TON ÇİMENTO ÜRETİLDİ ANKARA (A.A)

22 Ağustos 2010 13:41

-5 AYDA 24 MİLYON TON ÇİMENTO ÜRETİLDİ ANKARA (A.A) - 22.08.2010 - Türkiye'nin toplam çimento üretimi, bu yılın Ocak-Mayıs döneminde 24 milyon 239,1 bin ton oldu.  Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliğinin yasa gereği iki ay gecikmeli olarak açıkladığı verilere göre, 2009 yılının beş ayında 21 milyon 606,5 bin ton olan çimento üretiminde bu yılın aynı döneminde yüzde 12,2 artış kaydedildi.  Adı geçen dönemde çimento üretiminin yüzde 72'si iç piyasaya, yüzde 28'i de dış piyasaya satıldı.  Geçen yıl Ocak-Mayıs döneminde 15 milyon 287,1 bin ton olan iç piyasaya satış, yüzde 14,2'lik artışla, bu yıl söz konusu dönemde 17 milyon 451,6 tona çıktı.   İhracat ise geçen yıl beş ayda 6 milyon 401,1 bin ton iken yüzde 6,2 artarak, bu yıl beş ayda 6 milyon 800,3 bin ton oldu.  -BÖLGE ÜRETİMLERİ- Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi en fazla çimento üretimi Marmara bölgesindeki fabrikalardan elde edildi. Söz konusu dönemde Marmara bölgesindeki fabrikalardan 6 milyon 217 bin 116 ton çimento üretilirken, bu bölgeyi, 5 milyon 461 bin 35 tonla Akdeniz, 3 milyon 554 bin 289 tonla İç Anadolu, 2 milyon 904 bin 984 tonla da Karadeniz bölgesi izledi. Aynı dönemde, Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki fabrikalardan 2 milyon 616 bin 958 ton çimento elde edilirken, Ege Bölgesindeki fabrikalarda 2 milyon 430 bin 906 ton ve Doğu Anadolu bölgesindeki fabrikalarda ise 1 milyon 50 bin 809 ton çimento üretildi. Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliğinin verilerine göre, çimento üretimi ve satış rakamları bölgelere göre şöyle: (ton)                       ÜRETİM                  İÇ SATIŞ                İHRACAT                  ---------------------    ---------------------   ----------------------                   2009       2010          2009       2010        2009         2010 BÖLGELER      OCAK-MAYIS OCAK-MAYIS    OCAK-MAYIS  OCAK-MAYIS  OCAK-MAYIS  OCAK-MAYIS -----------   ---------- ----------   -----------  ----------  ----------  ----------- Marmara       5.462.725   6.217.116     4.105.706   4.781.032   1.400.611    1.401.967 Ege           2.399.434   2.430.906     1.681.189   1.681.341     723.339      740.268 Akdeniz       4.927.577   5.461.035     2.785.461   2.658.117   2.150.050    2.833.342 Karadeniz     2.325.095   2.904.984     2.080.856   2.548.732     269.350      373.780 İç Anadolu    2.799.398   3.554.289     2.511.452   3.360.867     248.466      195.977 D.Anadolu       935.268   1.050.809       716.493     907.769     239.596      143.169 G.D Anadolu   2.756.964   2.619.958     1.405.898   1.513.763   1.342.685    1.111.761 TOPLAM       21.606.461  24.239.097    15.287.055  17.451.621   6.401.097    6.800.264  

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