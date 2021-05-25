5 ay önce trans birey olduğunu duyuran oyuncu Elliot Page, ameliyat sonrası ilk mayolu fotoğrafını paylaştı

Geçen yıl trans birey olduğunu duyuran oyuncu Elliot Page, geçirdiği meme ameliyatından sonra ilk mayolu fotoğrafını paylaştı.

Page, Instagram hesabından, geçirdiği ameliyat sonrası ilk defa giydiği mayo giydiği bir fotoğraf paylaştı.

Page’in fotoğrafına çok sayıda ünlü isimden destek mesajı geldi. Oyuncu Nina Dobrev “İnanılmaz görünüyorsun, en önemlisi mutlu” yazarken Miley Cyrus “Seksi” yorumuda bulundu.

The Umbrella Academy yıldızı Elliot Page, 5 ay önce trans birey olduğunu kamuoyuna duyurmuştu.