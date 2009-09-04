5 ay önce tahliye edilen Hanımağa yine gözaltında

KOCAELİ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından gözaltına alınan 2’si kadın 20 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildi.



Operasyon kapsamında gözaltına alınan ”Hanımağa” lakaplı Ayten Süleymanoğlu'nun, Süleymanoğulları grubunun çete lideri olduğu iddia ediliyor. Daha önce de çete iddiasıyla tutuklanarak İstanbul 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 16 yıldan 44 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Ayten Süleymanoğlu 20 ay tutuklu kalmış ve Şubat 2009'da tahliye olmuştu.



Ayten Süleymanoğlu'nun hapiste olan ağabeyi Zeki Süleymanoğlu'ndan aldığı emirleri yerine getirdiği iddia ediliyor. Hanımağa lakaplı Ayten Süleymanoğlu'na, yeğeni Baran Süleymanoğlu ile Turgay Büyüksökmen'in de yardım ettiği ve çete lideri konumunda oldukları öne sürülüyor.



İzmirli grup olarak bilinen ve Çetinkaya ailesine mensup olan grubun Süleymanoğulları grubundan liderliği almak istemesiyle nedeniyle iki grup arasında 2 Ağustos günü Derince'de çıkan çatışmada Naciye Alpay öldüğü iddia ediliyor.

