5 ay milletvekilliği yapan eski AKP'li Durmaz Meclis'e başvurdu: Geriye borçlar kaldı, mağdur olduk

7 Haziran ile 1 Kasım seçimleri arasında 5 ay milletvekilliği yapan 70 siyasetçiye iki yıllık süreyi tamamlamadığı için özlük hakları verilmedi. 7 Haziran seçimlerinde AKP’den Erzincan Milletvekili seçilen, 1 Kasım seçimlerinde aday gösterilmeyen Talha Erol Durmaz çözüm için Meclis'e başvurdu. Durmaz, siyasi partilere verdiği dilekçede geriye borç kaldığını mağdur olduklarını ifade etti.

7 Haziran 2015’te yapılan genel seçimlerde milletvekili seçilen farklı partilerden yaklaşık 70 kişi, 5 ay sonra yenilenen seçimlerde Meclis dışında kaldı. Bu vekillerin birçoğuna 2 yıllık milletvekili süresini tamamlamadığı gerekçesiyle emeklilikle ilgili hakları verilemedi. Bu isimlerden biri de 7 Haziran seçimlerinde AK Parti’den Erzincan Milletvekili seçilen, 1 Kasım seçimlerinde aday gösterilmeyen Talha Erol Durmaz oldu. Durmaz, 2019 yılında AKP'den istifa etmişti.

Özlük hakları tam anlamıyla sağlanmayan 70’e yakın milletvekilinin mağduriyet yaşadığını belirten Durmaz, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile Meclis’te grubu bulunan birçok partiye taleplerini içeren bir yazıyla başvuru yaptı.

Duvar’dan Serkan Alan’ın haberine göre özlük hakları tam anlamıyla sağlanmayan 70’e yakın milletvekilinin mağduriyet yaşadığını belirten Durmaz, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile Meclis’te grubu bulunan birçok partiye taleplerini içeren bir yazıyla başvuru yaptı.

“Önceki yaşam standartlarımızın altında bir hayat sürüyoruz”

Siyasi parti gruplarına ayrı ayrı verilen dilekçede, “25. Dönem milletvekilleri olarak yaşamış olduğumuz hak mahrumiyeti ve mağduriyetimizi arz etmek istiyorum” ifadelerini kullanan eski vekil Talha Erol Durmaz, bu dönemde seçilen ve hakları sağlanamayan iki vekilin bugün hayatta olmadığını, bu vekillerin ailelerinin de mağduriyet yaşadığını söyledi. Özlük haklarının yerine getirilmesi için yasal düzenleme talep eden Durmaz mektubunda, “Birçok milletvekili arkadaşımız seçimden önceki işlerine dönememiş önceki yaşam standartlarının çok altında yaşamak zorunda kalmış, yapmış olduğu seçim masraflarının borcu altında ezilmiştir” ifadelerine yer verdi.

“Toplum bize tepkili”

Milletvekillerinin talepleri söz konusu olduğunda toplumun tepkiyle karşıladığını belirten Durmaz, “Ortada mağduriyet olunca, milletvekili ile normal vatandaş arasında fark yok. Mağduriyet aynen mağduriyettir. Bu dönemde ciddi bir mağduriyet oluştu” dedi.

“Açlıkla mücadele eden milletvekili arkadaşlarımız oldu”

Eski Milletvekili Talha Erol Durmaz’a göre milletvekilliği adaylığı sürecinde küçük illerde bir kişi 450- 500 bin lira, büyük illerde ise 700- 800 bin lira arasında harcama yapıyor. Özlük hakları tam anlamıyla sağlanmayan 25. Dönem milletvekillerinin birçoğunun borçlandığını, adaylık sürecindeki bu borçları ödemek için evlerini sattıklarını belirten Durmaz, “Bizim hamdolsun ihtiyacımız yoktu ama bunun mağduriyetini çok çeken, açlıkla, yoksullukla mücadele eden milletvekili arkadaşlarımız oldu. Hala mağduriyet yaşayan arkadaşlarımız var” ifadelerini kullandı.

“Mağduruz”

TBMM’nin ülkenin bütün kanunlarını, yönetmeliklerini çıkarırken kendi milletvekili kanununu hâlâ çıkaramadığını söyleyen Durmaz’a göre söz konusu milletvekili hakları olunca hiçbir siyasi parti “Ateşten gömlek” giymek istemiyor. Cemil Çiçek döneminde milletvekillerinin özlük haklarını düzenleyen bir kanun hazırlandığını, ancak kamuoyu baskıları nedeniyle rafa kaldırıldığını belirten Durmaz, "Milletvekili kanunu çıkarılmalı. Bu kanun milletvekili olmanın şartlarından sosyal hayata birçok konuyu düzenlemeli. Cemil Çiçek'in Meclis Başkanlığı döneminde bu hazırlandı ama muhalefet tarafından tepki oldu ve rafa kaldırıldı. Şimdi bunun mağduriyetini biz yaşıyoruz” diye konuştu.