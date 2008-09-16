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Yaşam

5. Avrupa Sosyal Forumu başlıyor

5. Avrupa Sosyal Forumu, 17-21 Eylül tarihleri arasında İsveç'in Malmö kentinde yapılacak. Foruma, Türkiye'den 250 sosyal aktivist katılacak.

16 Eylül 2008 03:00

17 - 21 Eylül 2008'de İsveç'in Malmö kentinde yapılacak 5. Avrupa Sosyal Forumu Türkiye katılımcıları yarın sabah yola çıkıyor. Malmö'deki toplantılara çeşitli sosyal hareketler ve siyasi gruplardan 250 kişi Türkiye'den katılacak.

Türkiye katılımcılarının önemli bölümü Küresel Barış ve Adalet Koalisyonu aktivistlerinden oluşuyor. ASF kapsaminda Kuresel BAK'in "Askeri Usleri Kapatin", "Ortadogu'da Emperyalizme Karsi Mucadele" ve "Irak ve Afganistan Isgallerine Son" basliklariyla gerceklestirecegi toplantilarda Nilufer Ugur Dalay, Kerem Kabadayi, Yildiz Onen ve Ufuk Uras konusmaci olacak. Malmo'de de savasa karsi, barisin sesini yukseltmeyi amaçlayan Kuresel BAK, ayrica "Savas Karsitlari Bulusmasi"na da katilacak.

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