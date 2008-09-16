5. Avrupa Sosyal Forumu başlıyor

17 - 21 Eylül 2008'de İsveç'in Malmö kentinde yapılacak 5. Avrupa Sosyal Forumu Türkiye katılımcıları yarın sabah yola çıkıyor. Malmö'deki toplantılara çeşitli sosyal hareketler ve siyasi gruplardan 250 kişi Türkiye'den katılacak.



Türkiye katılımcılarının önemli bölümü Küresel Barış ve Adalet Koalisyonu aktivistlerinden oluşuyor. ASF kapsaminda Kuresel BAK'in "Askeri Usleri Kapatin", "Ortadogu'da Emperyalizme Karsi Mucadele" ve "Irak ve Afganistan Isgallerine Son" basliklariyla gerceklestirecegi toplantilarda Nilufer Ugur Dalay, Kerem Kabadayi, Yildiz Onen ve Ufuk Uras konusmaci olacak. Malmo'de de savasa karsi, barisin sesini yukseltmeyi amaçlayan Kuresel BAK, ayrica "Savas Karsitlari Bulusmasi"na da katilacak.



