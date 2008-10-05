5 araçtan biri en az 20 yaşında

Türkiye’deki araçların yüzde 21.7’si en az 20 yaşında bulunuyor. Trafikte en çok 2006 model araçlar yer alıyor.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yaptığı derlemeye göre, 2007 yılı sonu itibariyle Türkiye’de trafiğe kayıtlı toplam 13 milyon 22 bin 945 araç bulunuyor. Otomobil sayısı toplam araç sayısının yaklaşık yarısını oluşturuyor. Kayıtlara göre otomobil sayısı 6 milyon 472 bin 156. Kayıtlı araçların 372 bin 601’i minibüs, 189 bin 128’i otobüs, 1 milyon 890 bin 459’u kamyonet, 729 bin 202’si kamyon, 2 milyon 3 bin 492’si motosiklet, 38 bin 573’ü özel amaçlı taşıtlar, 1 milyon 327 bin 334’ü traktör.



Araçların 2 milyon 832 bin 400’ü en az 20 yaşında. Bu toplam araç sayısının yüzde 21.74’ü. Toplam araç sayısının yüzde 12.3’ü yani 1 milyon 603 bin 85 araç ise 27 yaş ve üzerinde.



1990 ve önceki modellerde toplam 3 milyon 364 bin 452 araç var. Bu sayı kayıtlı araçların yaklaşık yüzde 26’sını oluşturuyor.



Aynı dönem itibarıyla, 70 milyon 586 bin 256 nüfus üzerinden, Türkiye’de yaklaşık olarak yaklaşık 5 kişiye bir motorlu kara taşıtı, 10 kişiye ise bir otomobil düşüyor.



2006 model araçlar ilk sırada



Trafikte en çok 2006 model araçlar yer alıyor. Kayıtlara göre, toplam araçların 1 milyon 222 bin 232’si 2006 model araçlar. Bu modeli sırasıyla 2005 (968 bin 642), 2004 (801 bin 48), 2007 (683 bin 334) ve 1998 model araçlar (645 bin 338) izliyor.



En fazla araç İstanbul'da, en az araç Tunceli'de



2008 yılı Temmuz ayı istatistiklerine göre, en fazla taşıt 2 milyon 652 bin 850 adet ile İstanbul’da bulunuyor. Verilere göre, Ankara’da 1 milyon 177 bin 685, İzmir’de 896 bin 483, Bursa’da 490 bin 366, Konya’da 426 bin 67, Adana’da 395 bin 300, Manisa’da 365 bin 399, Mersin’de 349 bin 965 trafiğe kayıtlı araç bulunuyor.



Türkiye’de en az kara taşıtı bulunan iller ve araç sayıları ise sırasıyla şöyle: Tunceli 4 bin 78, Hakkari 6 bin 755, Bayburt 7 bin 988, Ardahan 8 bin 433, Bingöl 8 bin 885, Siirt 10 bin 721, Gümüşhane 12 bin 680, Bitlis 12 bin 691, Iğdır 14 bin 572, Muş 17 bin 471.

