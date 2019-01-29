5 ameliyata girip 100'e yakın hasta muayene eden doktor, hastanedeki odasında ölü bulundu

Konya'da Seydişehir Devlet Hastanesi'nde kulak, burun boğaz uzmanı doktor İsmail Cem Temel, hastanesindeki odasında ölü bulundu. Temel'in kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı belirtildi.
Olay, akşam saatlerinde Seydişehir Devlet Hastanesinde meydana geldi. Gün içinde 5 ameliyat gerçekleştirip, yaklaşık 100 hastayı muayene eden 32 yaşındaki İsmail Cem Temel, iddiaya göre, bel ağrısı şikayeti nedeniyle hemşirelere “ağırı kesici yapacağım” deyip koluna damar yolu açtırdıktan sonra odasına geçti.
İsmail Cem Temel, mesainin bitiminin ardından odasında ölü bulundu. Temel'in kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı belirtildi. (DHA)