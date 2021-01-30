5,8 milyonluk Danimarka 24,8 milyon kişiye yetecek aşı siparişi verdi

Koronavirüs salgınına karşı aşı tartışmaları sürerken ve pek çok ülke aşıya erişme tartışmaları yaşarken, Danimarka, 5,8 milyon nüfusuna karşın 24,8 milyon kişiye yetecek kadar yeni tip Koronavirüs aşısı siparişi verdi.

Danimarka İlaç Ajansının internet sitesinde yer alan rakamlara göre, Danimarka, yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) karşı 41,6 milyon doz aşı siparişi verdi.

6 aşı firmasıyla da anlaştılar

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu aracılığıyla aşı tedarik eden Danimarka, AstraZeneca, Sanofi-GSK, Johnson & Johnson, BioNTech/Pfizer, CureVac ve Moderna firmalarından aşı alacak.

Anlaşma çerçevesinde Danimarka'nın 3 milyon kişi için ekstra aşı opsiyonunun daha bulunduğu kaydedildi.



Söz konusu opsiyonun da kullanılması durumunda, 27,8 milyon kişiye yetecek kadar aşı satın alınmış olacak.