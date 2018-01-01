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Yaşam

4'üncü kattan düşen lise öğrencisi hayatını kaybetti

Hava almak için açtığı pencereden düşen lise öğrencisi Yağız Küçük kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

01 Ocak 2018 23:05

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, 4'üncü kattan düşen lise öğrencisi 17 yaşındaki Yağız Küçük, kaldırılığı hastanede hayatını kaybetti. 

Olay, sabah saatlerinde Basın Sitesi Mahallesi 174 sokaktaki evde meydana geldi. İddiaya göre, evde yılbaşını kutlayan Yağız Küçük fenalaşınca, hava almak için 4'üncü kattaki dairenin penceresini açtı. Dengesini kaybeden Küçük, boşluğa düştü. Durumun bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, Küçük'ü ambulansla İzmir Katip Çelebi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Tedaviye alınan talihsiz genç, yapılan müdahalelere rağmen akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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