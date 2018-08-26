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4'üncü kattan düşen 1,5 yaşındaki Elif Sare öldü

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- ADAPAZARI'nda ailesiyle birlikte misafirliğe gittikleri yakınlarının 4'üncü kattaki evlerinde pencereden düşen 1,5 yaşındaki Elif Sare Kalın, öldü

26 Ağustos 2018 16:59

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- ADAPAZARI\'nda ailesiyle birlikte misafirliğe gittikleri yakınlarının 4\'üncü kattaki evlerinde pencereden düşen 1,5 yaşındaki Elif Sare Kalın, öldü.
Olay dün akşam saatlerinde, Adapazarı ilçesi Camili Mahallesi\'nde meydana geldi. Bir yakınlarına ziyarete giden ailenin kızı Elif Sare Kalın, annesi sohbet ederken koltuktan tırmanarak pencereyi açtı. Minik Elif Sare, 4\'üncü kattaki dairenin penceresinden düştü. Ağır yaralanan Elif Sare Kalın, kaldırıldığı Yenikent Devlet Hastanesi\'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

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