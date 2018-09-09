4'üncü Dünya Göçebe Oyunları 2020'de Türkiye'de düzenlenecek

İSTANBUL,(DHA)

Kırgızistan\'da yapılan 3\'üncü Dünya Göçebe Oyunları\'nın kapanış töreninde konuşan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, 4\'üncü Dünya Göçebe Oyunları\'nın 2020 yılında Türkiye\'de düzenleneceğini açıkladı.

Yerlikaya, \"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan\'ın liderliğinde gerçekleştirilen yatırımlarla bir spor ve organizasyon ülkesi haline gelen Türkiye, bu değerli organizasyon vesilesiyle göçebe kültürünü korumak ve tanıtmaktan da gurur duyar. İlimiz, töremiz, birliğimiz ve dirliğimiz daim olsun\" dedi.

Kırgızistan\'ın Colpon-Ata şehrinde 2-8 Eylül tarihlerinde düzenlenen 3\'üncü Dünya Göçebe Oyunlar, gerçekleştirilen görkemli kapanış töreniyle sona erdi. Oyunların yapıldığı hipodromda düzenlenen törene, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya da katıldı. Kırgızistan Başbakanı Muhammedkalıy Abılgaziyev, buzul suyunun yer aldığı kabı ve bayrağı, 2020 yılında düzenlenecek oyunların ev sahibi Türkiye\'nin Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya\'ya teslim etti.

\"ANA YURT TÜRKİYE\'DEN ATA YURT KIRGIZİSTAN\'A 82 MİLYONUN SELAMLARINI GETİRDİM\"

Törende bir konuşma yapan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, \"Ana yurt Türkiye\'den Ata yurt Kırgızistan\'a 82 milyonun selamlarını getirdim. Hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Binlerce yılı aşan kardeşliğimizin, kadim bozkırın üzerinde yeniden buluşmasına vesile olan Göçebe Oyunları organizasyon heyetine teşekkürlerimi sunuyorum\" ifadelerini kullandı.

\"İLİMİZ, TÖREMİZ, BİRLİĞİMİZ VE DİRLİĞİMİZ DAİM OLSUN\"

3\'üncü Dünya Göçebe Oyunları\'ndaki müsabakaların herhangi bir sportif faaliyetin çok daha ötesinde manalar içerdiğini vurgulayan Hamza Yerlikaya, \"Buradaki katılımcıların her biri; atalarımızdan bize miras kalan bir emaneti omuzlarında taşıyorlar. Bugün Çolpan Ata\'da bu organizasyon vesilesiyle birlikte olan herkes bir umudu büyütmeye katkı sunuyor. Biz de bir sonraki oyunlara Türkiye\'de ev sahipliği yapacak olmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan\'ın liderliğinde gerçekleştirilen yatırımlarla bir spor ve organizasyon ülkesi haline gelen Türkiye, bu değerli organizasyon vesilesiyle göçebe kültürünü korumak ve tanıtmaktan da gurur duyar. Bu duygularla böyle muhteşem bir organizasyon gerçekleştiren kardeş Kırgızistan\'a şükranlarımı sunuyorum. İlimiz, töremiz, birliğimiz ve dirliğimiz daim olsun\" şeklinde konuştu.

Bilal Erdoğan\'ın başkanlığını yaptığı Dünya Etnospor Konfederasyonu\'nun katkılarıyla düzenlenen 3\'üncü Dünya Göçebe Oyunları tüm dünyada ve Kazakistan\'da büyük yankı uyandırdı. Dünya Etnospor Konfederasyonu, ülkemizde 2020\'de yapılacak 4\'üncü Dünya Göçebe Oyunları\'nın gerçekleştirilmesinde de önemli rol oynayacak.

174 ALTIN, 173 GÜMÜŞ VE 247 BRONZ MADALYA VERİLDİ

Tarihteki Türk kavimlerin hayatına ve medeniyetine ışık tutmayı amaçlayan 3\'üncü Dünya Göçebe Oyunları\'nda, 174 altın, 173 gümüş ve 247 bronz toplam 594 madalya dağıtılırken, Türkiye ise oyunları 2 altın, 1 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 6 madalya ile tamamladı.

Mangala, kemik fırlatma, ok atışı, kartal ve şahinle avcılık, mas ve bilek güreşi gibi geleneksel 37 spor dalında düzenlenen yarışmalara, 74 ülkeden bin 986 sporcu katıldı. Oyunların galibi Kırgızistan olurken, Kazakistan ikinci, Türkiye ise onuncu oldu.

Mangala, güreş, at üstünde ok atma, yerde ok atma branşlarında mücadele eden Türkiye, uzun mesafeye ok atmada 2 altın, 1 gümüş ve güreşte 3 bronz olmak üzere 6 madalya ile 10\'uncu sırada yer aldı.

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