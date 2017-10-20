Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- TÜRKİYE Kamp ve Karavan Derneği\'nin organize ettiği 4\'üncü Anadolu Kamp ve Karavan Rallisi, Bartın\'da başladı.

Bartın İl Özel İdaresi\'nin desteğiyle Mugada\'da başlayan etkinliğe 23 karavan katıldı. Karavanları belde girişinde Bartın İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İbrahim Kayış ve Bartın Kültür ve Turizm Müdürü Fuat Dursun karşıladı. Türkiye Kamp ve Karavan Derneği Başkanı Metanet Çulhaoğlu, dernek olarak çeşitli kentlerde kamp organizasyonları düzenlediklerini söyledi. Bu yıl 4\'üncüsünü düzenledikleri Anadolu Kamp ve Karavan Rally\'sini Bartın\'da yapmaya karar verdiklerini anlatan Çulhanoğlu, şöyle dedi:

\"Türkiye\'de kamp ve karavanlar turizminin fazla gelişmediğini görüyoruz. Burada devletimize ve özel sektörümüze çok önemli görevler düşüyor. Dünyada 9 milyon karavan olduğunu görüyoruz. Türkiye\'de 10 bin karavan olduğunu biliyoruz. Bu noktada karavanlara yüklenen vergiler bu sporun gelişmesine biraz engel oluyor. Bunun için devletimizin turizm konusundaki ileri safha stratejik geliştirme planlarında çözüm bulması gerektiğini düşünüyoruz. Türkiye\'de sadece 56 yerde kamp yeri var. Avrupa\'da 300 bin kamp yeri var. Bu çok üzücü bir durumdur. Türkiye\'de bu işin altyapısını geliştirmeden, kampçılığı ve karavancılığı geliştirmeden ilerleyemeyeceğini düşünüyoruz.\"

Kent merkezinden kortejle etkinlik alanına giden karavanlar 2 gün boyunca sürecek kampta çeşitli etkinliklere katılacak.



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