4'ü aşan Dolar/TL'de beklentiler nasıl şekilleniyor?

Ata Yatırım Direktörü Cem Tözge Merkez Bankası'nın gelecek toplantıda bir aksiyon almayacağı beklentisi ve yurtdışında azalan risk iştahının TL'deki değer kaybında 2 ana etken olduğunu söyledi. Tözge "günün konusu ticaret savaşları risk algısını bozduğu için gelişen ülke kurlarına negatif yansıdı. Dün de içeride bir miktar düşük gelen çekirdek enflasyon sonrası 25 Nisan'daki toplantıda Merkez Bankası'nın ek sıkılaştırmaya gitmeyeceği algısı TL'de negatiflik oluşturmuştu.



Çin haberi sonrasında ise Lira kayıplarını daha fazlar arttırdı ve 4.02'lere doğru hareketlenme oldu" diye konuştu.



Koç Üniversitesi TÜSİAD Ekonomik Araştırmalar Direktörü Prof. Dr. Selva Demiralp de TL'deki değer kaybına ilişkin olarak Bloomberg HT'ye değerlendirmelerde bulundu.



Demiralp değer kaybının sadece yurt dışından değil iç risklerden de kaynaklandığını söyledi.



Moody's'in son not indirimini hatırlatan Demiralp "yabancı yatırımcının gözünde makro ekonomik temellere dair ciddi endişeler var. Moody's son açıklamasında enflasyon pahasına gerçekleşen yüksek büyümenin makbul olmadığını söyledi. Dolayısıyla "mevcut büyümeye bakıp yabancıya paranızı Türkiye'ye getirmesini tavsiye etmiyoruz" diyorlar.



Kurdaki bu yükselmeler dışarıdan alabildiğimiz parayı alamadığımızı gösteriyor. Somut adımlar atarsak kuru sakinleştireceğiz, enflasyonu da düşüreceğiz" dedi.



Demiralp Merkez Bankası'nın faizi yükseltmesinin kuru bir miktar dizginleyeceğini ama bunun geçici olacağını da sözlerine ekledi.

"4.0345 izlenecek"

GCM Menkul Değerler Araştırma Uzmanı Enver Erkan TL'deki negatif ayrışmaya dikkat çekti ve kurda yukarı yönlü hareket eğiliminin devam edebileceğini söyledi.



Erkan "Bir yanda USD küresel bazda ABD’nin Çin’e yönelik yeni yaptırım açıklaması sonrasında tüm G-10 para birimi ve bazı gelişen ülke paraları karşısında değer kaybederken, TL’nin ise negatif ayrışan bir görünüm içerisinde olduğu gözlemlenmektedir. Küresel risk iştahı olumsuz etkileyen ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginliğinin artması ve Çin’in de ABD önlemlerine karşılık misilleme önlemler açıklaması gibi gelişmeler Avrupa endekslerini ve ABD vadelilerini baskılıyor. TL ise hem USD’ye, hem de EUR’ya karşı zayıf.



Dün açıklanan enflasyon rakamlarından sonra genel hakim olan görüş TCMB’nin 25 Nisan’da herhangi bir aksiyon almayacağı yönünde. Siyasi tarafta, dün Putin ziyaretinde S-400’lerin erken teslimi ve varlık fonları arasında ortaklık açıklanmıştı; bugün ise İran Cumhurbaşkanı Ruhani’nin de katılımıyla Türkiye – Rusya – İran üçlü zirvesinden gelecek açıklamalar iç piyasalar için kritik olacak. Bir yandan da Cuma günkü tarım dışı istihdam ve ücretler verisi öncesinde DXY momentumunu izliyor olacağız.



Teknik açıdan bakıldığında 4 TL bandı üzerinde hareketlerin devamlılık sağlaması durumunda USDTRY kurunun da yukarı yönlü hareket eğilimi devam edebilir. 4 TL bandı üzerindeki seyrin devamı halinde bir önceki zirve olan 4,0345, daha da üzeri öz konusu olursa 4,0825 seviyeleri izlenebilir. 4 altında ise ana destek seviyesi olarak 3,9345 üzerinde geniş resimde yukarı yönlü eğilimin devamı beklenebilir. Olumlu senaryolarda ise belirttiğimiz destek seviyesi geniş perspektifli fiyatlamalarda söz konusu olabilir." yorumunu yaptı.