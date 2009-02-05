4'ten 70'e motor şov

8 Şubat’a kadar açık kalacak olan fuarda, 100 firma 13 bin metrekarelik alanda yeni model motorlarını sergiliyor. Bu yılki fuarda ilk kez ücretsiz eğitim seminerleri de düzenleniyor.Fuarın açılışı 2007 Dünya Motosiklet Şampiyonu Kenan Sofuoğlu’nun da katıldığı dünkü toplantıyla yapıldı. Açılışta konuşan Motosiklet Endüstrileri Derneği (MOTED ) Başkan Yardımcısı Mehmet Ergene, Türkiye’de, trafikteki toplam motor sayısının 2 milyonu aştığını kaydetti.Ergene, geçen yılki 200 bin adetlik satışın bu yıl krizden dolayı 100 bine düşmesini tahmin ettiklerini belirtti. Dünyaca ünlü Alman akrobat Chris Pfeiffer, BMW’nin standında fuar boyunca motosikletle akrobatik gösteri yapacak. Harley Davidson yeni teknolojilerle donattığı VRod Muscle, 48 yaş arası çocukların kullanımı için geliştirilen KTM marka motor ve Vespa’nın geçmişten izler taşıyan yeni motorları fuarda öne çıkan modeller arasında yer alıyor.