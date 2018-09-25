4.İstanbul Bienali'nin rengârenk rotaları

22 Eylül Cumartesi günü açılan 4. İstanbul Tasarım Bienali kapsamında bu yıl ilk kez, sokak lezzetleri turu düzenleniyor. Tasarım Rotaları adı altında düzenlenecek olan etkinliklerde, Ahmet Ümit’le kitaplarının izinde bir Beyoğlu gezisi gerçekleşecek. Bunun yanı sıra Boğaz’da bisiklet turundan İstanbul’un fenerlerine yolculuğa İstanbul’un dört bir yanında özel Tasarım Rotaları düzenleniyor.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından VitrA sponsorluğunda düzenlenen Jan Boelen küratörlüğünde Okullar Okulu teması altında gerçekleştirilen 4. İstanbul Tasarım Bienali bu yıl ilk kez, Mavi sponsorluğunda, katılımcıların şehre daha önce hiç bakmadıkları bir gözle bakmalarını sağlayan tematik Tasarım Rotaları gerçekleştiriyor.

İstanbul’un dört bir yanında gerçekleşecek, her birine alanında önde gelen isimlerin rehberlik edeceği sekiz özel tur, bir yandan Okullar Okulu temasını farklı bakış açılarıyla düşünme fırsatı yaratırken, bir yandan da İstanbul’un tasarım gözüyle adım adım yeniden keşfedilmesine olanak sağlıyor.

İşte Tasarım Rotaları programı

Tasarım Rotaları 26 Eylül Çarşamba günü gerçekleştirilecek olan Tat Dedektifi ile Sokak Lezzetleri turu ile başlıyor. Bu turda katılımcılar “Tat Dedektifi” Sinan Hamamsarılar eşliğinde Taksim Meydanı’ndan Şişhane’ye, Beyoğlu’nun keşfedilmeyi bekleyen sokak lezzetlerinin peşinde 11.00-14.00 saatleri arasında üç saat süren bir yolculuğa çıkacak.

Pedallıyorum ekibi rehberliğinde 3 Ekim Çarşamba günü Boğaz hattında gerçekleşecek Boğaz’da Bisiklet Turu’nda katılımcılar ulaşım araçlarının en temiziyle İstanbul’u deneyimleyecek. Bahçeköy’den başlayıp Emirgan Korusu’nda bitecek bu rota, bienalin altı alt temasından biri olan ve insanın dünyayı ne denli örselediğini gözler önüne sermeyi hedefleyen Dünya Okulu’na da atıfta bulunacak. Bahçeköy’de 09.00’da başlayacak tur, saat 15.00’de Emirgan Korusu’nda bitecek.

Beyoğlu’nu mesken tutan bienal kapsamında gerçekleşen 3 Roman 1 Gezi turunda katılımcılar Ahmet Ümit eşliğinde, ünlü yazarın Beyoğlu’nun En Güzel Abisi, Beyoğlu Rapsodisi ve Elveda Güzel Vatanım romanlarına ev sahipliği yapan ve ilham veren sokakları adım adım gezerken, semtin büyülü hikâyesini yazardan dinleyecek. 12 Ekim Cuma günü 10.00-14.00 saatleri arasında gerçekleşecek tur Galata Kulesi’nde başlayıp Taksim Meydanı’nda son bulacak.

Prof. Dr. Murat Güvenç’in anlatımıyla 13 Ekim Cumartesi günü gerçekleşecek İstanbul Hanlar Bölgesi turunda, üretimin mekân ile bütünleştiği, mimarinin üretimi nitelendirdiği Tarihi Yarımada’nın zanaat merkezleri ve ortak üretim alanları ziyaret edilecek. Eminönü Hamdi Restoran’da 09.30 başlayacak tur, 12.30’da Kapalıçarşı Beyazıt Çıkışı’nda sonlanacak.

Yürütücülüğünü Ebru Baybara Demir ve Inam Alchaib’ın yapacağı ve UNHCR’ın desteği ile gerçekleşecek Göç Eden Tatlar turu, 2 Ekim Salı günü katılımcılarını bienal mekânlarından Studio-X Istanbul’da gezdirerek Sindirim Okulu’nda yemek yemenin antropolojisi hakkında düşünmeye teşvik edecek, komşu topraklardan gelen benzer ve farklı gelenekleri yaşatan mutlu bir aile sofrasının kurulmasıyla lezzetli yemeklerin eşlik ettiği bir sohbet gerçekleştirilecek.

İstanbul Müzik Festivali Direktörü Efruz Çakırkaya ve İstanbul Caz Festivali Direktörü Harun İzer’in anlatımıyla 24 Ekim Çarşamba günü gerçekleştirilecek Müzik Turu’nun katılımcıları cazın Beyoğlu üzerindeki etkisi ve klasik müzik esintileriyle Beyoğlu’nun sesini dinleme fırsatı yakalayacak.

İstanbul Fenerleri turunda ise katılımcılar mükemmel bir İstanbul manzarası eşliğinde Fenerbahçe Feneri’nden karşı kıyıdaki Ahırkapı Feneri’ne gidecek ve birbirine göz kırpan bu iki deniz fenerinin hikâyesini Teğet Mimarlık kurucularından Ertuğ Uçar’dan dinleyecek. 18 Ekim Perşembe günü 11.00’de Fenerbahçe Feneri’nde başlayacak tur, 15.00’te Ahırkapı Feneri’nde bitecek.

Bauhaus Okulu’nun çok sesli kimliğinden esinlenip onu ileriye taşımayı hedefleyen 4. İstanbul Tasarım Bienali kapsamında 25 Ekim Cuma günü Mavi ile Şimdiki İstanbul’da Ustalar turu da düzenlenecek. Çeşitli alanlardan zanaatkârların, tasarımcıların ve sanatçıların yeni merkezi Seyrantepe-Maslak hattındaki atölyelerinin ziyaret edileceği tur, Mavi’nin Tasarım Atölyesi’nde, markanın Tasarım Direktörü Güney Oktar’la gerçekleştirilen bir sohbetle sonlanacak.

Tasarım Rotaları biletlerini satın almak için

http://www.biletix.com/etkinlik-grup/166486403/TURKIYE/tr adresini ziyaret edebilirsiniz.