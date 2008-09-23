4G testi başarılı

Cepte 4G kapıda

Intel 4G’de standart istiyor

Avrupa'nın önde gelen mobil operatörlerinden T-Mobile, LTE temelli ağ testini Almanya'da yaptı. Denemede, Bonn kentinde Ren nehrinin iki ayrı yakasında bulunan Deutsche Telekom binası ile T-Mobile binası arasında hareket eden bir araçtan veri alışverişi gerçekleştirildi.Yaklaşık 4 kilometrelik test süresince veri alışverişi sorunsuz bir şekilde, kesinti olmadan yapıldı ve farklı hücreler arasında da kalite kaybı yaşanmadı. Test sırasında Nortel'in "Multi-Cell, End-to-End" ağı ile LG'nin elektronik terminalleri kullanıldı.Testin ikinci aşamasında yüksek çözünürlüklü televizyon ve video ile online oyun gibi yüksek bant genişliği ve gecikme süresi gerektirebilen uygulamalar test edilecek.Daha öncede bazı şirketler de dördüncü nesil için çeşitli projeler geliştirmişti.LTE iletişim standardı dördüncü nesil (4G) iletişimin temeli olarak kabul ediyor. Dijital ortamda "3G'nin ötesi" olarak da adlandırılan 4G, "kablosuz iletişimin geleceği" olarak nitelendiriliyor. 4G, 3G'ye göre çok daha hızlı ve kaliteli ses ve görüntü imkanı tanıyor.Genel olarak mobil iletişim hızları bulunulan mekana, hava koşullarına, laboratuvar ortamlarına göre değişse de mobil hızın zaman içerisindeki değişim çizelgesi şöyle:------------- --------------------GSM : 9,6 kbitHSDC : 43,2 kbitGPRS : 100,0 kbitEDGE : 384,0 kbit3G : 1,8-14,4 mbit4G : 50-100,0 mbit