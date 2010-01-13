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Yaşam

'4/C amaç dışı kullanılıyor, mağduriyete sebep oluyor'

MHP vekili Mustafa Kalaycı, 4/C statüsünde çalışanların, memur ya da işçi kadrolarına atanması için kanun teklifi verdi.

13 Ocak 2010 02:00

T24 - MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, 4/C statüsünde çalışan kişilerin, memur ya da işçi kadrolarına atanması için kanun teklifi verdi.

Kalaycı'nın, TBMM Başkanlığına sunduğu teklifin gerekçesinde, bir yıldan az süreli veya mevsimsel hizmetler için geçici personel istihdamını öngören 4/C maddesi hükmünün, amacı dışında kullanıldığı ve mağduriyetlere sebep olduğu belirtildi.

Özelleştirilen kuruluşlarda bu statüye sahip olan personelin, kamuda çalışan emsallerinin sahip oldukları mali ve sosyal haklar olmaksızın istihdama zorlanarak mağdur edildikleri kaydedildi.

Kanun teklifiyle 657 sayılı kanunun, geçici personel çalıştırmayla ilgili hükümleri, kanunun yayımı tarihinden bir yıl sonra yürürlükten kaldırılıyor. Bu süre zarfında mevcut çalışanların, durumlarına uygun memur ya da işçi kadrolarına atanmaları öngörülüyor. Sözkonusu çalışanların, atamalar gerçekleşinceye kadar, kamu kurumlarında çalışan emsallerine ödenen aylık ek gösterge ve tazminatlardan yararlanması talep ediliyor.

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