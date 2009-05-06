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Yaşam

4/B’li Öğretmenlere kadro hayal mi?

Öğretmenler Bakan Çubukcu’dan 4/B’li öğretmenlere kadronun hayal olup olmadığını açıklamasını bekliyor.

06 Mayıs 2009 03:00

4/B’li Öğretmenlere kadro meclis gündemine taşındı. Öğretmenler Bakan Çubukcu’dan 4/B’li öğretmenlere kadronun hayal olup olmadığını açıklamasını bekliyor.

CHP Yalova milletvekili Muharrem İnce’nin 18 Mart 2009 tarihli soru önergesine bakan tarafından verilen cevapta; “30 günden fazla rapor aldığı için öğretmenlikten atılan 4/B’li öğretmen sayısının 11 kişi olduğu belirtilmiştir" açıklaması yer almıştı.

‘Samimiyetsizliğinden hiç şüphe etmedik’

Milletvekili Muharrem İnce konuyla ilgili olarak “Biz Sayın Çelik’in samimiyetsizliğinden hiç şüphe etmedik. Bu sorularla 4/B’li öğretmenlerin yaşadıkları sorunları dile getirmeye çalıştık. Fakat TV’lerden yapılan açıklamaların seçim vaadiyle sınırlı olduğunu gördük.

Sayın Çubukcu nezdinde de girişimlerimiz devam edecektir. Biz öğretmenlerdeki ayrıma dün de karşıydık, bugün de karşıyız yarın da karşı olacağız. Sayın Çubukçu’dan 4/B’li öğretmenlere kadronun hayal olup olmadığını açıklamasını istiyoruz.” dedi.

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