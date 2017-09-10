49 yıl sonra rakip oldular

Hilmi DUYAR / BALIKESİR, (DHA)- TÜRK atletizminin efsane ismi, Balıkesirli ünlü maratoncu İsmail Akçay adına düzenlenen 9. Uluslararası Yol Koşusu bugün gerçekleştirildi. Kadınlarda Esma Aydemir, erkeklerde Kenya\'dan Kiplimo Kimutai birinci oldu. İsmail Akçay, 1968 olimpiyatlarından 49 yıl sonra kendisini Mike Ryan ile hasret giderdi.

9\'uncu Uluslararası İsmail Akçay Yol Koşusu bugün Balıkesir\'de gerçekleştirildi. Büyük ilgi gören koşuya 79\'u kadın, 9\'u yabancı 383 atlet katıldı. 12 kilometrelik yarışta kadınlarda Esma Aydemir 43 dakika 44 saniyelik derecesiyle ipi en önde göğüsledi. Kenyalı Betty Jemaita Chepkwony (44.22) ikinci, Sebahat Akpınar ise (44.23) üçüncü oldu.

Erkeklerde Kenya\'dan Kimutai Kiplimo 37 dakika 04 saniyelik derecesiyle birincilik kürsüsüne çıktı. Saffet Elkatmış 37.18\'le ikinciliği, Fas\'lı Youssef Ben Hadi 37.30\'lık derecesiyle üçüncülüğü kazandı.

Yarışın şampiyonları Esma Aydemir ve Kimutai Kiplimo, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 5\'incisi düzenlenen 9 Eylül Yarı Maratonu\'ndan sonra Balıkesir\'de de birinci olarak bir güne iki zafer sığdırdı.

Türkiye\'nin yetiştirdiği önemli maratonculardan Veli Ballı ile 9. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Kemal Turan da yarışı tamamlayan isimler oldu. Yine Türk atletizminin önemli isimlerinden Mehmet Terzi ile Hamza Canavar da yarış için Balıkesir\'e geldi. Yarışta birinci 4 bin, ikinci 3 bin, üçüncü 2 bin TL para ödülü kazandı. Çeşitli dallarda toplam 48 bin 500 lira ödül olarak dağıtıldı.

Ödülleri, halk koşusuna da katılan Vali Ersin Yazıcı, AK Parti Balıkesir Milletvekili Sema Kırcı, Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ve İsmail Akçay birlikte verdi.

ONUR KONUĞU MİKE RYAN

1968 Meksika Yaz Olimpiyatları\'nda maratonda üçüncü olan ve bronz madalya alan Yeni Zelendalı Mike Ryan yarışın onur konuğu oldu. Olimpiyatlarda 4. olan İsmail Akçay\'ı geride bırakmayı başaran Ryan, sempatik hareketleriyle büyük ilgi gördü. Ryan\'la el ele koşan İsmail Akçay, \"Meksika\'da birinci olan Etiyopyalı Mamo Wolde vefat etti. İkinci olan Japon Kenji Kimihara ameliyat olduğu için gelemedi. İçlerinde en sağlamı, en genci yine de benim\" dedi. Akçay, Ryan\'ı Meksika Olimpiyatları\'ndan iki ay sonra düzenlenen bir başka maratonda geçtiğini söyledi. Mike Ryan ise yıllar sonra İsmail Akçay\'la bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını vurguladı.

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